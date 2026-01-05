Situação "tranquila" na Venezuela, mas "há medo de falar"

Dois dias depois do ataque dos Estados Unidos à Venezuela, a situação em Caracas está aparentemente calma. Há restrições à circulação, mas os transportes voltaram a circular e é possível adquirir alimentos e água nas poucas lojas que arriscaram abrir. Mas a maior parte das pessoas tem optado por não sair, diz à Renascença um leigo missionário venezuelano que, por motivos de segurança, pede para não ser identificado. “Neste momento está tudo calmo, há uma certa tranquilidade. Pouco a pouco vai-se retomando a normalidade, mas devagar… porque ninguém sabe se não surgem grupos soltos que, por sua conta, queiram defender alguma coisa, e estando armados possam agir com violência sobre outros cidadãos. E nem tudo está aberto, há restrições. Pode-se comprar alimentos e água potável, os transportes voltaram a funcionar, mas temos algumas restrições e as pessoas, para já, preferem ficar em casa”, conta. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Diz que no ataque “cirúrgico” ao principal complexo militar da Venezuela morreram os homens mais próximos de Nicolás Maduro. Admite que o número total de vítimas pode ser superior a 80, mas não há ainda um balanço oficial definitivo, apenas algumas indicações dadas pelos hospitais que assistiram as vítimas. “Há um balanço que o regime cubano confirma, porque todo o círculo que protegia Maduro era cubano, e morreram 32 cubanos e oito venezuelanos, o que faz 40. Outro balanço fala de 80 mortos. Ou seja não há um número oficial, fala-se entre 40 a 80 vítimas. O que se sabe é que foram atendidos em hospitais militares, e há dois na Venezuela - em Caracas, concretamente, que foi onde aconteceram as coisas e as vítimas foram aí atendidas”, explica.

A trabalhar para as obras sociais da Igreja na Venezuela, este missionário diz que há na população um misto de emoções, sobretudo por não se saber como irá evoluir a situação. “Não há um sentimento único. Há, por um lado, perplexidade, por outro, expectativa de mudança. Medo não creio que haja, antes uma expectativa sobre como vai ser, porque efetivamente não está claro se se vai evoluir para um regime democrático, porque parece que o que importa agora é o petróleo, e não tanto a democracia”. Mas confirma que “há medo falar”, até porque desde o dia do ataque que vigora no país, um decreto com 14 artigos que restringem os direitos e as liberdades dos cidadãos. “O governo publicou um decreto que declara o chamado ‘Estado de Conmoción Exterior’ (estado de emergência) em todo o território nacional, que suspende as garantias constitucionais. Tecnicamente podem eliminar certos direitos, pode haver restrições de circulação em algumas ruas, no centro da cidade há avenidas cortadas, onde não se pode passar. Há restrições sobretudo na mobilidade, e na internet também, às vezes cortam-na”, exemplifica. Para o futuro espera que se respeite a soberania e a vontade do povo da Venezuela. “O mais importante é que se possa avançar para uma normalização e democratização, que possa haver eleições e que todos cumpram a lei. É como disse o Papa Leão XIV, na mensagem de ontem no Angelus – que se respeite a soberania do povo venezuelano, que se ajudem aos mais pobres e que os grandes não se imponham sobre os mais pequenos com brutalidade, que haja respeito”.

