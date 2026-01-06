Leão XIV reúne cardeais para fortalecer a comunhão na Igreja

O primeiro Consistório extraordinário do pontificado de Leão XIV arranca esta quarta-feira com o objetivo de “fortalecer a comunhão entre o Bispo de Roma e os cardeais, que são chamados a colaborar de modo especial na solicitude pelo bem da Igreja universal”. Além desta breve informação divulgada há uns meses pelo Vaticano, a agenda dos trabalhos não foi publicada.

Ao contrário dos Consistórios ordinários, destinados à criação de novos cardeais ou à aprovação de canonizações, os Consistórios extraordinários são sempre temáticos mas, oficialmente, nada mais foi acrescentado. Sabemos apenas que o encontro de dois dias, a 7 e 8 de janeiro, "será caracterizado por momentos de comunhão e fraternidade e tempo dedicado à de reflexão, partilha e oração”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A imprensa italiana, no entanto, já revelou que os cardeais do mundo inteiro receberam a convocatória de Leão XIV para este Consistório com quatro pontos de reflexão: uma leitura renovada de dois documentos de Francisco - “Evangelii gaudium” (sobre a evangelização no mundo atual) e “Praedicate evangelium” (sobre a reforma da Cúria romana) - e dois temas “de particular importância, relacionados com o “Sínodo e sinodalidade” e com a “Liturgia”.

Outra das novidades prende-se com a modalidade dos trabalhos. Em vez das habituais intervenções em plenário, desta vez, os cardeais serão distribuídos por grupos que reunirão em três sessões.

A primeira realiza-se na tarde de quarta-feira e as outras duas na quinta-feira, dia 8. Além de momentos de oração comum, os cardeais almoçam com o Papa na quinta-feira e o Consistório termina ao final do dia com um Te Deum de ação de Graças.

Este Consistório extraordinário conta com a presença dos quatro cardeais portugueses, D. Manuel Clemente, D. António Marto, D. José Tolentino de Mendonça e D. Américo Aguiar mas, até agora, o Vaticano não divulgou o número de cardeais participantes.



A única ausência, confirmada pela imprensa, é a do cardeal venezuelano Baltazar Enrique Porras Cardozo, arcebispo emérito de Caracas, impedido de sair do país pelo Governo.