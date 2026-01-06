Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 06 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Papa encerra Jubileu.“Deus resgata-nos das escravidões, mas atenção às cegueiras de Herodes”

06 jan, 2026 - 10:16 • Aura Miguel

“O Jubileu veio lembrar-nos que é possível recomeçar", diz Leão XIV.

A+ / A-

“O Jubileu veio lembrar-nos que é possível recomeçar e que Deus põe em questão a ordem existente e está determinado a resgatar-nos de antigas e novas escravidões”, disse esta manhã o Papa, no encerramento do Jubileu. A propósito da coragem dos Magos que arriscaram e partiram à procura, também hoje “quantas epifanias nos são concedidas ou estão prestes a ser concedidas; no entanto, elas devem ser desviadas das intenções de Herodes, dos medos sempre prontos a transformar-se em agressão; ele está pronto a mentir e disposto a tudo; verdadeiramente, o medo cega”, observou. “Em contrapartida, a alegria do Evangelho liberta, torna-nos prudentes mas também audazes, atentos e criativos; sugere estradas diferentes daquelas já percorridas”.

Neste contexto, Leão XIV lembrou os numerosos conflitos contra os que desejam, tal como os Magos, “atingir o Novo que Deus reserva para todos”. E acrescentou: “Amar a paz e procurá-la significa proteger o que é santo e, por isso mesmo, nascente, pequeno, delicado, frágil como uma criança. À nossa volta, uma economia distorcida tenta tirar proveito de tudo. Vemo-lo: o mercado transforma em negócios até mesmo a sede humana de procurar, viajar e recomeçar.”

Nesta homilia, o Santo Padre aproveitou para interrogar os fiéis. “Perguntemo-nos: o Jubileu ensinou-nos a fugir desse tipo de eficiência que reduz tudo a um produto e o ser humano a um consumidor? Depois deste ano, estaremos mais capacitados para reconhecer no visitante um peregrino, no desconhecido alguém que busca, no distante um vizinho, no diferente um companheiro de viagem?”

Leão XIV frisou que o Menino que os Magos adoram “é um Bem sem preço, nem medida, é a Epifania da gratuidade. Não nos aguarda em lugares prestigiados, mas nas realidades humildes”. Por isso, “o Senhor continua a surpreender-nos! Ele deixa-se encontrar. Os nossos caminhos não são os seus caminhos, que nem os violentos conseguem dominar, nem os poderes do mundo podem obstruir”, afirmou.

O Papa concluiu, no entanto, com uma advertência: “Se não reduzirmos as nossas igrejas a monumentos, se as nossas comunidades forem casas, se resistirmos unidos às seduções dos poderosos, então seremos a geração da aurora”, capaz de servir uma humanidade “transformada não por delírios de omnipotência, mas pelo Deus que, por amor, se fez carne”.

Antes da missa, Leão XIV fechou solenemente a Porta Santa da Basílica de São Pedro, encerando assim o Ano Santo do Jubileu da Esperança.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 06 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer