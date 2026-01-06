Papa encerra Jubileu.“Deus resgata-nos das escravidões, mas atenção às cegueiras de Herodes”

“O Jubileu veio lembrar-nos que é possível recomeçar e que Deus põe em questão a ordem existente e está determinado a resgatar-nos de antigas e novas escravidões”, disse esta manhã o Papa, no encerramento do Jubileu. A propósito da coragem dos Magos que arriscaram e partiram à procura, também hoje “quantas epifanias nos são concedidas ou estão prestes a ser concedidas; no entanto, elas devem ser desviadas das intenções de Herodes, dos medos sempre prontos a transformar-se em agressão; ele está pronto a mentir e disposto a tudo; verdadeiramente, o medo cega”, observou. “Em contrapartida, a alegria do Evangelho liberta, torna-nos prudentes mas também audazes, atentos e criativos; sugere estradas diferentes daquelas já percorridas”.

Neste contexto, Leão XIV lembrou os numerosos conflitos contra os que desejam, tal como os Magos, “atingir o Novo que Deus reserva para todos”. E acrescentou: “Amar a paz e procurá-la significa proteger o que é santo e, por isso mesmo, nascente, pequeno, delicado, frágil como uma criança. À nossa volta, uma economia distorcida tenta tirar proveito de tudo. Vemo-lo: o mercado transforma em negócios até mesmo a sede humana de procurar, viajar e recomeçar.”

Nesta homilia, o Santo Padre aproveitou para interrogar os fiéis. “Perguntemo-nos: o Jubileu ensinou-nos a fugir desse tipo de eficiência que reduz tudo a um produto e o ser humano a um consumidor? Depois deste ano, estaremos mais capacitados para reconhecer no visitante um peregrino, no desconhecido alguém que busca, no distante um vizinho, no diferente um companheiro de viagem?”

Leão XIV frisou que o Menino que os Magos adoram “é um Bem sem preço, nem medida, é a Epifania da gratuidade. Não nos aguarda em lugares prestigiados, mas nas realidades humildes”. Por isso, “o Senhor continua a surpreender-nos! Ele deixa-se encontrar. Os nossos caminhos não são os seus caminhos, que nem os violentos conseguem dominar, nem os poderes do mundo podem obstruir”, afirmou.

O Papa concluiu, no entanto, com uma advertência: “Se não reduzirmos as nossas igrejas a monumentos, se as nossas comunidades forem casas, se resistirmos unidos às seduções dos poderosos, então seremos a geração da aurora”, capaz de servir uma humanidade “transformada não por delírios de omnipotência, mas pelo Deus que, por amor, se fez carne”.

Antes da missa, Leão XIV fechou solenemente a Porta Santa da Basílica de São Pedro, encerando assim o Ano Santo do Jubileu da Esperança.