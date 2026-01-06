Ouvir


Papa: "Que os adversários se tornem irmãos e a indústria da guerra o artesanato de paz"

06 jan, 2026 - 11:58 • Aura Miguel

Leão XIV rezou o Angelus na varanda da Basílica de São Pedro, abençoando milhares de fiéis que festejam os Reis Magos, com manifestações populares e cortejos.

"É possível viver a alegria, mesmo em tempos difíceis”, disse Leão XIV esta manhã, aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro. “A vida de Deus revelou-se com clareza definitiva em Jesus”, por isso, “agora sabemos que, mesmo entre muitas tribulações, podemos ter esperança”.

Após a celebração da missa da Epifania, o Papa rezou o Angelus na varanda da Basílica vaticana, abençoando milhares de fiéis, sobretudo italianos, que hoje festejam os Reis Magos, com manifestações populares e cortejos, em Roma e por toda a Itália.

Neste dia, que também coincide com o encerramento do Jubileu, Leão XIV sublinhou que “a esperança que anunciamos deve ter os pés bem assentes na terra: vem do céu, mas para gerar uma nova história aqui em baixo.

”À semelhança do que fizeram os Magos, “cada um de nós pode pôr em comum, o que já não pode guardar para si, mas partilhar, para que Jesus cresça no meio de nós”.

E o Papa concluiu com um pedido: “Que o seu Reino cresça, que as suas palavras se realizem em nós, que os estrangeiros e os adversários se tornem irmãos e irmãs, que em vez das desigualdades haja equidade, que em vez da indústria da guerra se afirme o artesanato da paz. Como tecelões de esperança, caminhemos rumo ao futuro por outro caminho”.

Papa encerra Jubileu.“Deus resgata-nos das escravidões, mas atenção às cegueiras de Herodes”

Papa encerra Jubileu.“Deus resgata-nos das escravidões, mas atenção às cegueiras de Herodes”

“O Jubileu veio lembrar-nos que é possível recomeç(...)

