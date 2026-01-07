Balanço do caminho sinodal "não é para medir quem vai à frente ou atrás"

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) promove a 10 de janeiro, em Fátima, o II Encontro Sinodal Nacional. O objetivo é “aprofundar a receção do Documento Final do Sínodo e discernir as suas implicações pastorais concretas no contexto da Igreja em Portugal”, indica o comunicado divulgado esta quarta-feira.

Em declarações à Renascença, o padre Manuel Barbosa começa por dizer que o encontro corresponde ao calendário traçado para a aplicação das orientações que saíram do Sínodo, que terminou em outubro de 2024.

“Todo o ano 2026 será para aprofundar a receção do documento final (do Sínodo) nas dioceses e nas igrejas locais de cada país. Este encontro tem essa perspetiva, de ver como é que estamos a concretizar as orientações nas dioceses e organismos nacionais”, explica. No próximo ano, 2027, irão realizar-se as assembleias de avaliação, a nível diocesano e nacional, e em 2028 as assembleias de avaliação continentais. O processo culminará na Assembleia Eclesial convocada ainda pelo Papa Francisco para se realizar no Vaticano em outubro de 2028.

Para já, neste encontro de 10 de janeiro, em Fátima, o objetivo é “fazer um balanço, mas também no sentido de perspetiva, de escuta, que é a base deste processo – escuta do Espírito e de uns dos outros - para a missão e para as implicações pastorais, quais são os desafios, avanços, resistências. Tentar captar isso é bom para todos estarmos sintonizados para concretizar o que o Sínodo nos pede nesse documento final. Vamos fazer conferências. Será sobretudo um trabalho de partilha em grupos, perceber que Igreja somos chamados a ser”, sublinha o secretário da CEP e coordenador da Equipa Sinodal.

O padre Manuel Barbosa considera natural que o processo não esteja a decorrer ao mesmo ritmo em todas as dioceses, embora lembre que o caminho sinodal não é uma corrida. “Acontece em qualquer instituição e também acontece na Igreja – uns podem ter um ritmo, outros podem ter outro. É normal que haja ritmos diferentes, e por isso é que esta partilha é muito importante. Não para medir quem vai à frente ou atrás, mas para que todos nós, ajudando-nos uns aos outros, tentemos estar num ritmo autenticamente sinodal, de renovação, de escuta do Espírito em ordem à missão a que somos chamados”.

O II Encontro Sinodal Nacional vai reunir bispos e representantes das equipas sinodais - e de outros organismos, como os conselhos pastorais - das várias dioceses do país. “Pedimos que em média cada diocese possa enviar dez pessoas”, revela. Participam também, para além dos serviços e organismos da CEP, elementos da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal (CIRP) e da Conferência Nacional dos Institutos Seculares de Portugal (CNISP).

A Rede Sinodal em Portugal não foi formalmente convidada para partilhar a sua experiência de trabalho de dois anos, mas o padre Manuel Barbosa avança com uma explicação: diz que nesta fase os convites só são endereçados “às dioceses e aos bispos”. Mas, quem faz parte da Rede (leigos, sacerdotes, profissionais de várias áreas e missionários, entre outros) “pode participar a partir das dioceses e dos organismos”.

Sobre a proatividade que a Rede tem tido – com a publicação de informação útil sobre o processo, a promoção de debates e entrevistas e a produção do podcast "No coração da Esperança", que vai já no episódio 10, entre outras iniciativas) – considera que “tudo o que houver na Igreja que concorra para a sua renovação, neste dinamismo sinodal e em cooperação, tudo o que houver no sentido de crescermos e de renovarmos a Igreja que somos, é bom”.

O II Encontro Sinodal Nacional tem como tema “Da escuta à missão: espiritualidade sinodal e implicações pastorais”. Os trabalhos serão abertos pelo presidente da CEP, e bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas. Segue-se uma reflexão sobre a espiritualidade sinodal e as suas implicações pastorais, por D. Virgílio Antunes, bispo de Coimbra e vice-presidente da Conferência Episcopal.

À tarde, “num exercício de escuta e partilha”, cada diocese dará conta de como tem estado a implementar as orientações do documento final do Sínodo, indicando iniciativas têm promovido, assim como sinais positivos ou dificuldades que têm encontrado neste “caminho de renovação eclesial”. E está prevista uma reflexão por grupos, seguindo o método de trabalho do Sínodo, no Vaticano. Os participantes vão refletir sobre a questão ‘Que Igreja somos chamados a ser a partir da conversão no Espírito?’, incidindo nas implicações e transformações pastorais decorrentes do processo sinodal.

As conclusões do encontro serão apresentadas em plenário, a partir das 16h00, num momento que será aberto à comunicação social. Serão igualmente apresentadas propostas da Equipa Sinodal da CEP para a continuação do processo.

Coordenada pelo padre Manuel Barbosa, secretário da Conferência Episcopal, a atual Equipa Sinodal Nacional integra, ainda, Eduardo Duque (sacerdote da arquidiocese de Braga e docente da UCP), Anabela Sousa (comunicação da CEP), Carmo Rodeia (comunicação diocese de Angra), e Pedro Vaz Patto (Patriarcado de Lisboa e Comissão Nacional Justiça e Paz).