PADRE MANUEL BARBOSA

Balanço do caminho sinodal "não é para medir quem vai à frente ou atrás"

07 jan, 2026 - 20:16 • Ângela Roque

Coordenador da Equipa Sinodal Nacional diz à Renascença que “é normal” haver ritmos diferentes na aplicação das orientações que saíram do Sínodo que encerrou em 2024. Experiência das dioceses vai ser partilhada por grupos no II Encontro Sinodal Nacional, marcado para sábado, em Fátima.

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) promove a 10 de janeiro, em Fátima, o II Encontro Sinodal Nacional. O objetivo é “aprofundar a receção do Documento Final do Sínodo e discernir as suas implicações pastorais concretas no contexto da Igreja em Portugal”, indica o comunicado divulgado esta quarta-feira.

Em declarações à Renascença, o padre Manuel Barbosa começa por dizer que o encontro corresponde ao calendário traçado para a aplicação das orientações que saíram do Sínodo, que terminou em outubro de 2024.

Todo o ano 2026 será para aprofundar a receção do documento final (do Sínodo) nas dioceses e nas igrejas locais de cada país. Este encontro tem essa perspetiva, de ver como é que estamos a concretizar as orientações nas dioceses e organismos nacionais”, explica. No próximo ano, 2027, irão realizar-se as assembleias de avaliação, a nível diocesano e nacional, e em 2028 as assembleias de avaliação continentais. O processo culminará na Assembleia Eclesial convocada ainda pelo Papa Francisco para se realizar no Vaticano em outubro de 2028.

Para já, neste encontro de 10 de janeiro, em Fátima, o objetivo é “fazer um balanço, mas também no sentido de perspetiva, de escuta, que é a base deste processo – escuta do Espírito e de uns dos outros - para a missão e para as implicações pastorais, quais são os desafios, avanços, resistências. Tentar captar isso é bom para todos estarmos sintonizados para concretizar o que o Sínodo nos pede nesse documento final. Vamos fazer conferências. Será sobretudo um trabalho de partilha em grupos, perceber que Igreja somos chamados a ser”, sublinha o secretário da CEP e coordenador da Equipa Sinodal.

O padre Manuel Barbosa considera natural que o processo não esteja a decorrer ao mesmo ritmo em todas as dioceses, embora lembre que o caminho sinodal não é uma corrida. “Acontece em qualquer instituição e também acontece na Igreja – uns podem ter um ritmo, outros podem ter outro. É normal que haja ritmos diferentes, e por isso é que esta partilha é muito importante. Não para medir quem vai à frente ou atrás, mas para que todos nós, ajudando-nos uns aos outros, tentemos estar num ritmo autenticamente sinodal, de renovação, de escuta do Espírito em ordem à missão a que somos chamados”.

O II Encontro Sinodal Nacional vai reunir bispos e representantes das equipas sinodais - e de outros organismos, como os conselhos pastorais - das várias dioceses do país. “Pedimos que em média cada diocese possa enviar dez pessoas”, revela. Participam também, para além dos serviços e organismos da CEP, elementos da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal (CIRP) e da Conferência Nacional dos Institutos Seculares de Portugal (CNISP).

A Rede Sinodal em Portugal não foi formalmente convidada para partilhar a sua experiência de trabalho de dois anos, mas o padre Manuel Barbosa avança com uma explicação: diz que nesta fase os convites só são endereçados “às dioceses e aos bispos”. Mas, quem faz parte da Rede (leigos, sacerdotes, profissionais de várias áreas e missionários, entre outros) “pode participar a partir das dioceses e dos organismos”.

Sobre a proatividade que a Rede tem tido – com a publicação de informação útil sobre o processo, a promoção de debates e entrevistas e a produção do podcast "No coração da Esperança", que vai já no episódio 10, entre outras iniciativas) – considera que “tudo o que houver na Igreja que concorra para a sua renovação, neste dinamismo sinodal e em cooperação, tudo o que houver no sentido de crescermos e de renovarmos a Igreja que somos, é bom”.

O II Encontro Sinodal Nacional tem como tema “Da escuta à missão: espiritualidade sinodal e implicações pastorais”. Os trabalhos serão abertos pelo presidente da CEP, e bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas. Segue-se uma reflexão sobre a espiritualidade sinodal e as suas implicações pastorais, por D. Virgílio Antunes, bispo de Coimbra e vice-presidente da Conferência Episcopal.

À tarde, “num exercício de escuta e partilha”, cada diocese dará conta de como tem estado a implementar as orientações do documento final do Sínodo, indicando iniciativas têm promovido, assim como sinais positivos ou dificuldades que têm encontrado neste “caminho de renovação eclesial”. E está prevista uma reflexão por grupos, seguindo o método de trabalho do Sínodo, no Vaticano. Os participantes vão refletir sobre a questão ‘Que Igreja somos chamados a ser a partir da conversão no Espírito?’, incidindo nas implicações e transformações pastorais decorrentes do processo sinodal.

As conclusões do encontro serão apresentadas em plenário, a partir das 16h00, num momento que será aberto à comunicação social. Serão igualmente apresentadas propostas da Equipa Sinodal da CEP para a continuação do processo.

Coordenada pelo padre Manuel Barbosa, secretário da Conferência Episcopal, a atual Equipa Sinodal Nacional integra, ainda, Eduardo Duque (sacerdote da arquidiocese de Braga e docente da UCP), Anabela Sousa (comunicação da CEP), Carmo Rodeia (comunicação diocese de Angra), e Pedro Vaz Patto (Patriarcado de Lisboa e Comissão Nacional Justiça e Paz).

