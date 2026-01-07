Diocese de Bragança-Miranda apresenta livro sobre a vida e obra do vigário-geral

A Diocese de Bragança-Miranda vai assinalar os cinquenta anos de ordenação sacerdotal do monsenhor Adelino Fernando Paes com o lançamento do livro “O Tempo e o Pastor – A Jornada de Adelino Paes”. A obra é apresentada no próximo dia 24 de janeiro, às 16h30, no Auditório Paulo Quintela, em Bragança, numa sessão de entrada livre.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo a sinopse, o livro é apresentado como “mais do que um livro”, assumindo-se como um gesto coletivo de gratidão e de memória. Um testemunho construído a partir de afetos, cumplicidades e fragmentos de vida que traçam o retrato plural de um homem descrito como “pastor e pedagogo, construtor e consolador”.

A publicação é da responsabilidade da Diocese de Bragança-Miranda, em parceria com a Fundação Betânia – Centro Apostólico de Acolhimento e Formação, e integra a coleção Presbyterium. Conta ainda com o apoio dos Municípios de Miranda do Douro e de Bragança, da Associação Frauga, da Junta de Freguesia de Picote e da Obra Kolping da Diocese de Bragança-Miranda.

A sessão de apresentação contará com a presença do homenageado, monsenhor Adelino Paes, do arcebispo primaz de Braga, D. José Cordeiro, do bispo de Bragança-Miranda, D. Nuno Almeida, e de Henrique Manuel Pereira, coordenador da obra.

Natural de Picote, no concelho de Miranda do Douro, onde nasceu em janeiro de 1947, monsenhor Adelino Paes é licenciado em Teologia pela Faculdade de Teologia de Lisboa da Universidade Católica Portuguesa. Foi ordenado sacerdote em 1975 e aprofundou a sua formação pastoral na Universidade Pontifícia de Salamanca, em Espanha.

Ao longo do seu percurso ministerial, desempenhou vários cargos na Diocese de Bragança-Miranda, entre os quais os de vice-reitor do Seminário de São José e pároco das paróquias dos Santos Mártires e de Santo Condestável, em Bragança. Foi vigário-geral durante o ministério pastoral de D. José Cordeiro na diocese, assumiu a administração diocesana no período de sede vacante e voltou a ser nomeado para o cargo por D. Nuno Almeida.

Atualmente, é membro do cabido diocesano, presidente da Fundação Betânia e integra vários órgãos consultivos da diocese, como o Colégio dos Consultores, o Conselho Presbiteral e o Conselho Pastoral Diocesano.