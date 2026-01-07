Massacre no norte da Nigéria marca início de 2026 com 42 mortos na Diocese de Kontagora

07 jan, 2026 - 11:52 • Olímpia Mairos
A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) denuncia que o ano de 2026 começou de forma particularmente violenta no norte da Nigéria. Pelo menos 42 homens foram brutalmente degolados na aldeia de Kasuwan Daji, situada na Diocese Católica de Kontagora, num ataque atribuído a bandos fortemente armados que actuam entre o estado de Níger e o sul do estado de Kebbi.
Citando um relatório enviado pela diocese de Kontagora e assinado pelo bispo, D. Bulus Dauwa Yohanna, a AIS diz que cerca de 50 pessoas terão sido mortas numa série de ataques ocorridos entre 28 de dezembro de 2025 e 3 de janeiro de 2026.
De acordo com o relatório, no dia 28 de dezembro “bandidos fortemente armados – cerca de 30 motocicletas transportando dois homens cada – abandonaram o seu esconderijo na Reserva de Caça Borgu”, atravessando várias aldeias até Kaiwa, onde “mataram cinco pessoas e incendiaram casas e armazéns de cereais”, antes de seguirem para Gebe, onde “mataram mais duas pessoas”.
Na noite de 1 de janeiro, os atacantes “passaram novamente por Shafaci e queimaram documentos na esquadra antes de terem passado a noite na floresta”.
Na manhã de 2 de janeiro, por volta das 10 horas, os agressores “entraram no recinto da igreja católica em Sokonbora e destruíram um crucifixo, imagens da Via Sacra e instrumentos musicais”. Ainda segundo o relatório, citado pela AIS, “roubaram duas motocicletas, telemóveis e dinheiro” e ocuparam um assentamento próximo do povo Kambari, onde permaneceram até ao dia seguinte.
Na noite de 3 de janeiro, o grupo “abandonou o recinto Kambari perto de Sokonbora e entrou na aldeia de Kasuwan Daji, a cerca de oito quilómetros”. A localidade é descrita como “uma pequena aldeia com um grande mercado às quartas-feiras”.
“Incendiaram o mercado e as casas circundantes, degolando 42 homens depois de lhes amarrarem os braços atrás das costas”, diz o documento. As vítimas eram “tanto cristãos como muçulmanos”, e os atacantes “sequestraram um número desconhecido de mulheres e crianças”. O fogo foi “tão intenso que o fumo podia ser visto a 15 quilómetros de distância, em Papiri”, acrescenta.
Segundo a diocese, o grupo armado continua “a vaguear livremente pela parte norte da Área de Governo Local de Borgu, no estado de Níger, e pela parte sul da Área de Governo Local de Shanga, no estado de Kebbi, sem ser desafiados pelas forças de segurança”. O clima de medo tem provocado deslocações em massa, com famílias a abandonarem as suas casas e meios de subsistência.
Particularmente alarmante é a situação dos estudantes de Papiri, que “tinham sido recentemente libertados do cativeiro” após um rapto em massa em novembro e ficaram “ainda mais traumatizados”. São, agora, obrigados “a esconder-se na floresta com as suas famílias sempre que há relatos de que os bandidos estão por perto, tanto de dia como de noite”.
A diocese alerta ainda para rumores não confirmados que circulam entre a população, incluindo a alegação de que algumas das crianças raptadas seriam sobreviventes do sequestro de Papiri ou de que os cristãos constituiriam a maioria das vítimas. Fontes da AIS indicam que “ambas as alegações estão, atualmente, por confirmar”.
Nas declarações à fundação pontifícia, o bispo D. Bulus Dauwa Yohanna pede uma resposta imediata do Estado. “Enquanto se aguarda a eliminação dos bandidos e dos seus esconderijos na Reserva de Caça de Kainji, existe uma necessidade urgente de uma força militar grande e bem equipada, capaz e habilitada a perseguir, enfrentar e eliminar os bandidos sempre que saírem da Reserva novamente”, afirmou. Sem essa intervenção, advertiu, “haverá uma perda maciça e contínua de vidas e o deslocamento permanente de um grande número de pessoas”.
Numa mensagem de condolências separada, o bispo expressou a sua “profunda dor” pelas 42 vidas perdidas — “cristãos e muçulmanos por igual” — e condenou o ataque como um “ato de violência absurdo, bárbaro e desumano”, que constitui “uma grave violação da santidade da vida e da dignidade humana”.
O prelado apelou ainda às comunidades locais — kambari, bussawa (borgawa), fulani e hausa — “para que não se vejam como inimigos, mas permaneçam unidos na rejeição da violência em todas as suas formas e se unam para enfrentar o nosso inimigo comum, os bandidos”.