Massacre no norte da Nigéria marca início de 2026 com 42 mortos na Diocese de Kontagora

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) denuncia que o ano de 2026 começou de forma particularmente violenta no norte da Nigéria. Pelo menos 42 homens foram brutalmente degolados na aldeia de Kasuwan Daji, situada na Diocese Católica de Kontagora, num ataque atribuído a bandos fortemente armados que actuam entre o estado de Níger e o sul do estado de Kebbi.

Citando um relatório enviado pela diocese de Kontagora e assinado pelo bispo, D. Bulus Dauwa Yohanna, a AIS diz que cerca de 50 pessoas terão sido mortas numa série de ataques ocorridos entre 28 de dezembro de 2025 e 3 de janeiro de 2026.

De acordo com o relatório, no dia 28 de dezembro “bandidos fortemente armados – cerca de 30 motocicletas transportando dois homens cada – abandonaram o seu esconderijo na Reserva de Caça Borgu”, atravessando várias aldeias até Kaiwa, onde “mataram cinco pessoas e incendiaram casas e armazéns de cereais”, antes de seguirem para Gebe, onde “mataram mais duas pessoas”.

Na noite de 1 de janeiro, os atacantes “passaram novamente por Shafaci e queimaram documentos na esquadra antes de terem passado a noite na floresta”.

Igreja vandalizada e massacre em Kasuwan Daji

Na manhã de 2 de janeiro, por volta das 10 horas, os agressores “entraram no recinto da igreja católica em Sokonbora e destruíram um crucifixo, imagens da Via Sacra e instrumentos musicais”. Ainda segundo o relatório, citado pela AIS, “roubaram duas motocicletas, telemóveis e dinheiro” e ocuparam um assentamento próximo do povo Kambari, onde permaneceram até ao dia seguinte.

Na noite de 3 de janeiro, o grupo “abandonou o recinto Kambari perto de Sokonbora e entrou na aldeia de Kasuwan Daji, a cerca de oito quilómetros”. A localidade é descrita como “uma pequena aldeia com um grande mercado às quartas-feiras”.

“Incendiaram o mercado e as casas circundantes, degolando 42 homens depois de lhes amarrarem os braços atrás das costas”, diz o documento. As vítimas eram “tanto cristãos como muçulmanos”, e os atacantes “sequestraram um número desconhecido de mulheres e crianças”. O fogo foi “tão intenso que o fumo podia ser visto a 15 quilómetros de distância, em Papiri”, acrescenta.