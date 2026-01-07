Rede Mundial de Oração lança vídeo e áudio para mobilizar católicos a rezar com o Papa

A Rede Mundial de Oração do Papa (RMOP) apresentou esta quarta-feira, no Vaticano, a campanha global "Reza com o Papa", uma iniciativa que visa divulgar as intenções mensais do Santo Padre através de conteúdos multimédia.

A nova campanha propõe-se a ser “simples e acessível”, ajudando “qualquer pessoa, em qualquer lugar, a tirar um momento para rezar com o Papa e a manter-se ligado à missão da Igreja”.

O projeto articula dois formatos principais: “O Vídeo do Papa”, que desde 2016 acumula mais de 250 milhões de visualizações em 23 idiomas, e o formato “O Áudio do Papa”.

Esta vertente áudio conta com parcerias estratégicas com plataformas e aplicações de oração como a Rádio Vaticano, "Pray as you go", "Rezandovoy" e "Hallow".

A conferência de imprensa, realizada na Sala de Imprensa da Santa Sé, contou com a presença de Paolo Ruffini, prefeito do Dicastério para a Comunicação, e do padre Cristóbal Fones, diretor internacional da RMOP.

“Rezar com o Papa representa uma forma diferente de entender a rede, de tecer a rede, de a enraizar no território, de fazer da conexão um instrumento de comunhão e da comunhão um instrumento de comunicação”, afirmou Paolo Ruffini, prefeito do Dicastério para a Comunicação.

Na conferência de imprensa realizada na Sala de Imprensa da Santa Sé, o responsável sublinhou a necessidade de contrariar a lógica do consumo rápido de conteúdos.

“Significa também escapar ao paroxismo da velocidade que impõe limitar a atenção a apenas alguns segundos; para se encontrar com o sucessor de Pedro online e com a sua comunidade offline num espaço protegido, num tempo lento, de oração”, acrescentou.

Citando um recente alerta do Papa Leão XIV, sobre um mercado que “transforma em negócios até mesmo a sede humana de procurar”, o prefeito do Dicastério para a Comunicação sustentou que “reparar as redes, construir uma rede diferente, é um trabalho missionário”.

A principal novidade da campanha reside na aposta no formato áudio, complementar ao já consolidado “Vídeo do Papa”, que existe há uma década.

O padre Cristóbal Fones, por sua vez, explicou que esta nova etapa procura aprofundar a vida espiritual.

“Em continuidade com esta missão de compaixão pelo mundo, e acrescentando uma nova perspetiva, a campanha que hoje apresentamos leva-nos mais decididamente para o silêncio, para uma experiência íntima, serena; uma experiência interior partilhada, que consegue transformar verdadeiramente a vida, a partir de dentro”, referiu o sacerdote jesuíta.

O responsável destacou que o foco estará centrado em apoiar uma experiência espiritual, que “muitas vezes se torna difícil no meio da nossa vida quotidiana, tão agitada e cheia de ruído”.

“Existe, por acaso, um espaço onde possamos tornar-nos mais vulneráveis, expostos, sem máscaras, senão na presença daquele que nos ama? A oração é esse espaço onde pode emergir o que é autêntico, simples, fundamental, o que nos faz ser quem somos”, sustentou o padre Fones.

As intenções de oração confiadas por Leão XIV para 2026 abordarão temas como o desarmamento nuclear, as crianças com doenças incuráveis, os sacerdotes em crise, o acesso universal a uma alimentação de qualidade e o cuidado da água.

Durante a apresentação foram exibidos testemunhos de Stella Vania, da Indonésia, e Kedi Ogou Marianne Inès, da Costa do Marfim, ilustrando o alcance de uma rede que está presente em 92 países e mobiliza cerca de 22 milhões de católicos.