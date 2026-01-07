Ouvir
Responsáveis diocesanos da catequese refletem em Fátima sobre migrações e prevenção da violência

07 jan, 2026 - 09:35 • Olímpia Mairos

Encontro nacional realiza-se a 9 de janeiro, em Fátima, com foco na inclusão, na segurança e na missão educativa da catequese.

Os responsáveis diocesanos da catequese reúnem-se no dia 9 de janeiro, em Fátima, para refletir sobre os desafios das migrações e a prevenção da violência em contexto eclesial. O encontro tem lugar no Centro Catequético de Fátima e pretende promover a partilha, a formação e a articulação pastoral a nível nacional.

A iniciativa, promovida pelo Departamento da Catequese, do Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC), começa às 10h00, com o acolhimento dos participantes, seguido da oração da manhã e da introdução aos trabalhos.

A primeira intervenção estará a cargo da irmã Júlia Bacelar, que abordará o tema “O papel do catequista na prevenção da violência”, destacando a responsabilidade educativa e pastoral da catequese na construção de ambientes seguros e de relações respeitadoras da dignidade humana.

Ainda durante a manhã, Eugénia Quaresma, da Obra Católica Portuguesa de Migrações, apresentará a reflexão “Acolher, escutar e integrar: a catequese diante dos desafios das migrações”, sublinhando a importância da catequese como espaço de inclusão, escuta e comunhão, num contexto de crescente diversidade cultural e social nas comunidades cristãs.

Após o almoço, o encontro prossegue com um momento de partilha de informações entre os secretariados diocesanos, favorecendo a articulação, a comunhão e o acompanhamento dos diferentes percursos catequéticos a nível nacional.

A reunião termina às 15h00, com a oração da tarde.

