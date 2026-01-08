Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 09 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Notícia Renascença

​Abusos na Igreja: Compensações às vítimas começam a ser pagas “daqui a semanas”

08 jan, 2026 - 16:55 • Cristina Nascimento

Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa D. José Ornelas não adianta valores que as vítimas vão receber.

A+ / A-

As vítimas de abusos sexuais no contexto da Igreja Católica vão começar a receber compensações financeiras “daqui a semanas”.

A notícia é avançada à Renascença pelo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP).

D. José Ornelas não revelou para já os valores que serão pagos, mas assegura que o processo vai entrar “agora na fase final”.

“Nem sempre as coisas correram do modo que nós desejaríamos, do ponto de vista da possibilidade de contacto com as pessoas, mas, para não deixar ninguém para trás, estamos a tratar os casos todos para que, no máximo, daqui a semanas estejamos disponíveis para dar início à fase final das compensações”, especifica D. José Ornelas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Igreja espanhola e Governo acordam reparação de vítimas de abusos sexuais

Igreja espanhola e Governo acordam reparação de vítimas de abusos sexuais

Acordo assinado esta quinta-feira cria um mecanism(...)

Noutro plano, o presidente da CEP garante à Renascença que veria com bons olhos em Portugal uma iniciativa semelhante à que vai acontecer em Espanha onde foi assinado um acordo com o Estado para permitir o pagamento de indemnizações a vítimas, mesmo que os crimes já tenham prescrito.

D. José Ornelas defende que “seria bom que o Estado também tivesse a possibilidade e a vontade de estudar a questão mais a fundo para ir para além daquilo que é o funcionamento punitivo do sistema de justiça”.

O presidente da CEP entende que seria desejável ter “uma atenção específica para com estas pessoas, tendo em conta a fragilidade a que são expostas e a gravidade dos abusos que sofrem”.
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 09 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)