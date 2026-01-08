​Abusos na Igreja: Compensações às vítimas começam a ser pagas “daqui a semanas”

08 jan, 2026 - 16:55 • Cristina Nascimento
As vítimas de abusos sexuais no contexto da Igreja Católica vão começar a receber compensações financeiras “daqui a semanas”.
A notícia é avançada à Renascença pelo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP).
D. José Ornelas não revelou para já os valores que serão pagos, mas assegura que o processo vai entrar “agora na fase final”.
“Nem sempre as coisas correram do modo que nós desejaríamos, do ponto de vista da possibilidade de contacto com as pessoas, mas, para não deixar ninguém para trás, estamos a tratar os casos todos para que, no máximo, daqui a semanas estejamos disponíveis para dar início à fase final das compensações”, especifica D. José Ornelas.
Noutro plano, o presidente da CEP garante à Renascença que veria com bons olhos em Portugal uma iniciativa semelhante à que vai acontecer em Espanha onde foi assinado um acordo com o Estado para permitir o pagamento de indemnizações a vítimas, mesmo que os crimes já tenham prescrito.
D. José Ornelas defende que “seria bom que o Estado também tivesse a possibilidade e a vontade de estudar a questão mais a fundo para ir para além daquilo que é o funcionamento punitivo do sistema de justiça”.O presidente da CEP entende que seria desejável ter “uma atenção específica para com estas pessoas, tendo em conta a fragilidade a que são expostas e a gravidade dos abusos que sofrem”.