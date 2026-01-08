Igreja espanhola e Governo acordam reparação de vítimas de abusos sexuais

A Igreja Católica em Espanha e o Governo espanhol assinaram, esta quinta-feira, um acordo que cria um novo mecanismo para o reconhecimento e reparação das vítimas de abuso sexual, através do Provedor de Justiça de Espanha.

O entendimento destina-se a vítimas que não desejem ou não possam recorrer aos tribunais nem à Comissão PRIVA, criada pela própria Igreja.

O acordo foi subscrito pelo Ministério da Justiça de Espanha, pela Conferência Episcopal Espanhola (CEE) e pela Conferência Espanhola de Religiosos (CONFER). A assinatura contou com a presença do ministro Félix Bolaños, do bispo Luis Argüello, presidente da CEE, e de Jesús Díaz Sariego, presidente da CONFER.

Segundo a Conferência Episcopal Espanhola (CEE), será aberto um canal específico no Provedor de Justiça para analisar pedidos de reparação apresentados por vítimas de abusos sexuais, nomeadamente nos casos em que não houve ou já não é possível haver processo judicial, seja por prescrição do crime ou pelo falecimento do agressor. Trata-se de um mecanismo temporário, com duração inicial de um ano, renovável por mais um.

O Governo espanhol comprometeu-se a garantir uma abordagem de reparação integral das vítimas, abrangendo diferentes dimensões da vida social, conforme solicitado pela Igreja. Um dos pontos centrais do acordo prevê ainda que as eventuais compensações financeiras atribuídas às vítimas fiquem isentas de impostos, incluindo o imposto sobre o rendimento.

O sistema agora criado baseia-se na colaboração entre o Estado e a Igreja e no que as partes classificam como um compromisso moral, não resultando da imposição de uma obrigação legal. A análise técnica dos casos caberá ao Provedor de Justiça, que irá propor uma linha de reparação. Essa proposta será posteriormente avaliada pela Comissão PRIVA.

Em situações de divergência entre as avaliações do Provedor de Justiça e da Comissão PRIVA, o caso será apreciado por uma comissão conjunta. A decisão final caberá ao Provedor de Justiça, após ouvir o presidente da Conferência Episcopal Espanhola ou da Conferência dos Religiosos, consoante a natureza do processo.

O acordo pretende dar resposta a vítimas que, até agora, ficaram fora dos mecanismos judiciais ou eclesiais de reconhecimento e compensação, num contexto em que a Igreja espanhola e o Estado assumem a necessidade de enfrentar de forma mais ampla e estruturada o impacto dos abusos sexuais cometidos no passado.