Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 09 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Igreja espanhola e Governo acordam reparação de vítimas de abusos sexuais

08 jan, 2026 - 10:06 • Olímpia Mairos

Acordo assinado esta quinta-feira cria um mecanismo temporário para reconhecer e reparar vítimas de abusos sexuais, com compensações isentas de impostos e mediação do Provedor de Justiça de Espanha.

A+ / A-

A Igreja Católica em Espanha e o Governo espanhol assinaram, esta quinta-feira, um acordo que cria um novo mecanismo para o reconhecimento e reparação das vítimas de abuso sexual, através do Provedor de Justiça de Espanha.

O entendimento destina-se a vítimas que não desejem ou não possam recorrer aos tribunais nem à Comissão PRIVA, criada pela própria Igreja.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O acordo foi subscrito pelo Ministério da Justiça de Espanha, pela Conferência Episcopal Espanhola (CEE) e pela Conferência Espanhola de Religiosos (CONFER). A assinatura contou com a presença do ministro Félix Bolaños, do bispo Luis Argüello, presidente da CEE, e de Jesús Díaz Sariego, presidente da CONFER.

Segundo a Conferência Episcopal Espanhola (CEE), será aberto um canal específico no Provedor de Justiça para analisar pedidos de reparação apresentados por vítimas de abusos sexuais, nomeadamente nos casos em que não houve ou já não é possível haver processo judicial, seja por prescrição do crime ou pelo falecimento do agressor. Trata-se de um mecanismo temporário, com duração inicial de um ano, renovável por mais um.

O Governo espanhol comprometeu-se a garantir uma abordagem de reparação integral das vítimas, abrangendo diferentes dimensões da vida social, conforme solicitado pela Igreja. Um dos pontos centrais do acordo prevê ainda que as eventuais compensações financeiras atribuídas às vítimas fiquem isentas de impostos, incluindo o imposto sobre o rendimento.

O sistema agora criado baseia-se na colaboração entre o Estado e a Igreja e no que as partes classificam como um compromisso moral, não resultando da imposição de uma obrigação legal. A análise técnica dos casos caberá ao Provedor de Justiça, que irá propor uma linha de reparação. Essa proposta será posteriormente avaliada pela Comissão PRIVA.

Em situações de divergência entre as avaliações do Provedor de Justiça e da Comissão PRIVA, o caso será apreciado por uma comissão conjunta. A decisão final caberá ao Provedor de Justiça, após ouvir o presidente da Conferência Episcopal Espanhola ou da Conferência dos Religiosos, consoante a natureza do processo.

O acordo pretende dar resposta a vítimas que, até agora, ficaram fora dos mecanismos judiciais ou eclesiais de reconhecimento e compensação, num contexto em que a Igreja espanhola e o Estado assumem a necessidade de enfrentar de forma mais ampla e estruturada o impacto dos abusos sexuais cometidos no passado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 09 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)