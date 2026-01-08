Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 08 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Vaticano

Leão XIV aos cardeais: "Tenho necessidade de contar convosco"

08 jan, 2026 - 00:33 • Aura Miguel, enviada especial a Roma

Na abertura do Consistório extraordinário, o Papa disse que estava ali para escutar os cardeais que vieram de todo o mundo.

A+ / A-

Na primeira sessão do Consistório extraordinário do seu pontificado, o Papa Leão XIV disse esta quarta-feira aos 170 cardeais reunidos em Roma: “Tenho necessidade de contar convosco. Chamaram-me para esta missão, por isso, é importante refletirmos juntos”.

As palavras improvisadas de Prevost foram reveladas aos jornalistas no final da primeira sessão de trabalhos de grupo deste Consistório, que tem como objetivo “crescer na comunhão ao serviço da colegialidade”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

São 20 os grupos de trabalho, distribuídos em dois blocos: um bloco, com nove grupos, integra essencialmente cardeais provenientes de igrejas locais; e o outro é constituído por 11 grupos de cardeais que trabalham na Cúria romana.

Até agora, segundo revela a Sala de Imprensa da Santa Sé, os temas mais debatidos referem-se à evangelização e à sinodalidade.

Papa não quer boatos nem certas interpretações do Vaticano II

Papa não quer boatos nem certas interpretações do Vaticano II

No final da catequese, Leão XIV saudou os peregrin(...)

Os trabalhos decorrem de forma bastante blindada. Aos cardeais participantes foi-lhes pedido uma atitude de reserva absoluta perante a comunicação social, facto que levou os purpurados portugueses aqui presentes a um “blackout” informativo.

“Estou aqui para escutar”

Além das palavras improvisadas que proferiu no final da primeira sessão desta quarta-feira, Leão XIV iniciou o Consistório com um discurso de boas-vindas.

“A unidade atrai, a divisão dispersa”, afirmou. “Parece-me que isso também se verifica na física, tanto no micro como no macrocosmo. Por conseguinte, para sermos uma Igreja verdadeiramente missionária, ou seja, capaz de testemunhar a força atrativa da caridade de Cristo, devemos em primeiro lugar pôr em prática o seu mandamento, o único que Ele nos deu, depois de ter lavado os pés dos discípulos: 'Que vos ameis uns aos outros assim como Eu vos amei'.”

Consciente da diversidade geográfica, pessoal e cultural dos presentes, o Papa afirmou: “Somos chamados, em primeiro lugar, a conhecer-nos e a dialogar para podermos trabalhar juntos ao serviço da Igreja. Espero que possamos crescer em comunhão para oferecer um modelo de colegialidade”.

E após ter explicado o método de trabalho dos 20 grupos que compõem este Consistório, concluiu: “Estou aqui para escutar. Não temos de chegar a um texto, mas sim levar por diante uma conversa que me ajude no serviço em prol da missão de toda a Igreja."

Nesta quinta-feira, segundo e último dia do Consistório, a agenda é intensa. O dia começa bem cedo, às 7h30 (hora italiana) com uma “Missa pela Igreja”, na Basílica de São Pedro, e os trabalhos de grupos realizam-se em duas sessões, uma de manhã e outra de tarde. Cada sessão é moderada por um cardeal da Cúria. A desta quinta-feira de manhã ficará a cargo do português D. José Tolentino de Mendonça.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 08 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)