Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 08 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Diocese Bragança-Miranda

Padre José Luís Pombal nomeado Capelão do Papa Leão XIV com o título de monsenhor

08 jan, 2026 - 07:30 • Olímpia Mairos

Sacerdote da Diocese de Bragança-Miranda, atualmente em funções na Secretaria de Estado do Vaticano, recebe distinção atribuída pelo Papa.

A+ / A-

O padre José Luís Amaro Pombal, sacerdote da Diocese de Bragança-Miranda e colaborador da Secretaria de Estado do Vaticano, foi nomeado “Capelão de Sua Santidade”, recebendo o título de monsenhor.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em declarações citadas pelo Secretariado das Comunicações Sociais da Diocese de Bragança-Miranda, o sacerdote sublinha que a nomeação se compreende a partir do serviço que atualmente desempenha junto da Santa Sé.

“O meu trabalho de todos os dias implica uma particular vizinhança ao Santo Padre e pretende coadjuvá-lo no exercício da sua missão. Por isso apareceu este título”, afirma, acrescentando que se trata de um reconhecimento que ultrapassa a dimensão pessoal.

“Não pertence tanto ao padre José Luís, mas a um transmontano do presbitério de Bragança-Miranda”, refere, sublinhando a importância de “permanecer fiel a Cristo, à Igreja e à vocação recebida”.

Para o bispo diocesano, D. Nuno Almeida, esta distinção é “um sinal do reconhecimento, por parte da Santa Sé, do bom e dedicado trabalho desenvolvido pelo padre José Luís”.

O prelado destaca ainda que “na pessoa e no ministério do padre José Luís está a nossa Diocese a servir diretamente o Papa Leão XIV, pois não somos uma ilha, mas uma célula viva da Igreja”.

Natural de Mós, no concelho de Torre de Moncorvo, monsenhor José Luís Pombal tem 40 anos. Foi ordenado sacerdote em 2010, na catedral de Bragança, por D. António Montes Moreira. É licenciado em História da Igreja pela Universidade Pontifícia Gregoriana, em Roma, e encontra-se a realizar doutoramento em História, ligado ao Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa.

Ao longo do seu ministério, exerceu funções pastorais e formativas na diocese, incluindo paroquial, docência e formação em seminários, além de colaboração regular no Mensageiro de Bragança. Desde 2021 integra a Secretaria de Estado do Vaticano, mantendo simultaneamente funções como diretor-adjunto do Tombo Diocesano Monsenhor José de Castro.

Em 2023, fez parte da comitiva que acompanhou o Papa Francisco na Visita Apostólica a Portugal.

Com esta nomeação, a Diocese de Bragança-Miranda passa a ter dois sacerdotes com o título de monsenhor, juntando-se José Luís Amaro Pombal a Adelino Fernando Paes, distinguido em 2015.

Monsenhor é um título honorífico concedido pelo Papa a alguns sacerdotes, como reconhecimento de seus serviços prestados à Igreja.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 08 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)