Padre José Luís Pombal nomeado Capelão do Papa Leão XIV com o título de monsenhor

O padre José Luís Amaro Pombal, sacerdote da Diocese de Bragança-Miranda e colaborador da Secretaria de Estado do Vaticano, foi nomeado “Capelão de Sua Santidade”, recebendo o título de monsenhor.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em declarações citadas pelo Secretariado das Comunicações Sociais da Diocese de Bragança-Miranda, o sacerdote sublinha que a nomeação se compreende a partir do serviço que atualmente desempenha junto da Santa Sé.

“O meu trabalho de todos os dias implica uma particular vizinhança ao Santo Padre e pretende coadjuvá-lo no exercício da sua missão. Por isso apareceu este título”, afirma, acrescentando que se trata de um reconhecimento que ultrapassa a dimensão pessoal.

“Não pertence tanto ao padre José Luís, mas a um transmontano do presbitério de Bragança-Miranda”, refere, sublinhando a importância de “permanecer fiel a Cristo, à Igreja e à vocação recebida”.

Para o bispo diocesano, D. Nuno Almeida, esta distinção é “um sinal do reconhecimento, por parte da Santa Sé, do bom e dedicado trabalho desenvolvido pelo padre José Luís”.

O prelado destaca ainda que “na pessoa e no ministério do padre José Luís está a nossa Diocese a servir diretamente o Papa Leão XIV, pois não somos uma ilha, mas uma célula viva da Igreja”.

Natural de Mós, no concelho de Torre de Moncorvo, monsenhor José Luís Pombal tem 40 anos. Foi ordenado sacerdote em 2010, na catedral de Bragança, por D. António Montes Moreira. É licenciado em História da Igreja pela Universidade Pontifícia Gregoriana, em Roma, e encontra-se a realizar doutoramento em História, ligado ao Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa.

Ao longo do seu ministério, exerceu funções pastorais e formativas na diocese, incluindo paroquial, docência e formação em seminários, além de colaboração regular no Mensageiro de Bragança. Desde 2021 integra a Secretaria de Estado do Vaticano, mantendo simultaneamente funções como diretor-adjunto do Tombo Diocesano Monsenhor José de Castro.

Em 2023, fez parte da comitiva que acompanhou o Papa Francisco na Visita Apostólica a Portugal.

Com esta nomeação, a Diocese de Bragança-Miranda passa a ter dois sacerdotes com o título de monsenhor, juntando-se José Luís Amaro Pombal a Adelino Fernando Paes, distinguido em 2015.

Monsenhor é um título honorífico concedido pelo Papa a alguns sacerdotes, como reconhecimento de seus serviços prestados à Igreja.