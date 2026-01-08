Papa aos cardeais: “Não estamos aqui para promover agendas pessoais ou de grupo"

“Não estamos aqui para promover agendas - pessoais ou de grupo -, mas para confiar os nossos projetos e inspirações ao juízo de um discernimento que nos ultrapassa 'tanto quanto os céus estão acima da terra' (Is 55, 9) e que só pode vir do Senhor”, disse Leão XIV aos cardeais, esta quinta-feira, segundo e último dia do Consistório, que começou com uma missa celebrada por intenção da Igreja, na Basílica de São Pedro..

O Papa recordou, na homilia, que o Colégio cardinalício, “embora rico de tantas competências e dotes notáveis, na verdade, não é chamado a ser, em primeiro lugar, uma equipa de especialistas, mas uma comunidade de fé, na qual os dons que cada um traz, oferecidos ao Senhor e por Ele restituídos, produzam, segundo a sua Providência, o máximo fruto”.

O facto de os 170 cardeais participantes terem “parado” as suas actividades e compromissos para estar aqui, “é, por si só, um gesto muito significativo, profético, especialmente no contexto da sociedade frenética em que vivemos”, sublinhou o Santo Padre, destacando “a importância, em cada percurso de vida, de parar para rezar, ouvir, refletir e assim voltar a focar cada vez melhor o olhar na meta.”

A propósito do episódio evangélico da multidão faminta e do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, Leão XIV afirmou que, também hoje, “diante de uma humanidade faminta de bem e de paz, num mundo em que a saciedade e a fome, a abundância e a miséria, a luta pela sobrevivência e o desesperado vazio existencial continuam a dividir e a ferir as pessoas, as nações e as comunidades, às palavras do Mestre «dai-lhes vós mesmos de comer» (Mc 6, 37), podemos sentir-nos como os discípulos, incapazes e desprovidos de meios. Porém, Jesus volta a repetir-nos: «Quantos pães tendes? Ide ver» (Mc 6, 38), e isso podemos fazê-lo juntos”.

“Em qualquer lugar e circunstância, poderemos sempre ajudar-nos mutuamente - e, em particular, ajudar o Papa - a encontrar os “cinco pães e dois peixes” que a Providência nunca deixa faltar ali onde os seus filhos imploram ajuda”, acrescentou.

Por fim, Leão XIV deixou aos cardeais um agradecimento: “O que vós ofereceis à Igreja com o vosso serviço, a todos os níveis, é algo grandioso, extremamente pessoal e profundo, único para cada um e precioso para todos; e a responsabilidade que partilhais com o Sucessor de Pedro é grave e pesada. Por isso, agradeço-vos de coração.”