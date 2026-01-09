Diocese de Viseu entrega mais de 200 oliveiras a crianças para plantarem ‘Jardins da Paz’

A Diocese de Viseu vai oferecer mais de 200 oliveiras a crianças, adolescentes e jovens, através das paróquias e dos agrupamentos escolares, numa cerimónia marcada para as 15h00 de domingo, na Sé Catedral.

A iniciativa pretende lançar, em todo o território diocesano, a criação de espaços a que foi dado o nome de “Jardins da Paz”.

A celebração assume-se como um momento de oração e partilha comunitária, mas também como um gesto pedagógico pensado para responder a um contexto internacional e social marcado pela violência, pelo ódio e pelos extremismos.

“O que pretendemos é algo muito simples e simbólico, mas profundamente necessário nos tempos que vivemos”, explica à Renascença, Abel Dias, diretor do Secretariado Diocesano da Educação Cristã. “Trata-se de relembrar a todos que a paz é um dom de Deus, mas é também uma tarefa humana, uma responsabilidade de cada um de nós”, acrescenta.

A paz é um dom de Deus, mas é também uma tarefa humana

Segundo o responsável, a iniciativa procura envolver os mais novos num compromisso concreto e quotidiano. “Nada melhor do que, em cada paróquia e em cada escola, construirmos um ‘Jardim da Paz’. Ao cuidarmos de algumas plantas, lembramo-nos de que devemos cuidar não só da paz, mas também de sermos construtores dessa própria paz”, sublinha.

Contra a normalização do ódio e do radicalismo

No total, deverão ser distribuídas entre 240 e 250 oliveiras, correspondentes às 204 paróquias e cerca de 20 agrupamentos escolares da Diocese de Viseu.

As árvores serão depois entregues às comunidades locais, onde cada uma decidirá o espaço mais adequado para a criação do seu “Jardim da Paz”.

“Pode ser um espaço simples, escolhido de acordo com a realidade de cada paróquia ou escola”, revela Abel Dias. “Depois poderá ser completado com outras plantas e flores, mas sobretudo será um lugar onde as crianças podem ir regar, cuidar, estar em silêncio e rezar pela paz”.

Há uma guerra verbal, feita de confronto, de uns contra os outros, que também nos deve interpelar

A iniciativa surge no contexto do encerramento do Ano Santo Jubilar e assume uma forte dimensão educativa e pastoral. “Vivemos tempos em que a paz é cada vez mais um desejo e, muitas vezes, uma miragem”, alerta o diretor do Secretariado Diocesano da Educação Cristã. “Vemos a guerra a invadir tantos países e, mesmo onde não há uma guerra física, há uma guerra verbal, feita de confronto, de uns contra os outros, que também nos deve interpelar.”

Inspirado nos apelos do Papa Francisco, Abel Dias defende a necessidade de educar para “uma paz desarmada e desarmante”.