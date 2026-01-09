Ouvir
Vaticano

Leão XIV gostou tanto do Consistório que já marcou o próximo

09 jan, 2026 - 01:21 • Aura Miguel, enviada especial a Roma

Papa convocou o próximo Consistório para o próximo mês de junho e quer reunião anual com os cardeais.

Leão XIV anunciou esta quinta-feira, no final da última sessão do Consistório, a sua decisão em prosseguir neste caminho de “continuidade” e já marcou o próximo Consistório para o próximo mês de junho, nas vésperas da festa de São Pedro e São Paulo.

A decisão do Papa revela que os pontos da agenda inicial não se esgotaram e que a riqueza das intervenções e discernimentos merece continuidade.

Além disso, a experiência de “unidade na diversidade”, vivida nestes dois dias, levou também o Papa a anunciar que, uma vez por ano, haverá um Consistório com a duração de três a quatro dias.

Leão XIV disse ter experimentado uma “sinodalidade não técnica” e uma profunda sintonia e comunhão, com uma metodologia escolhida para favorecer um melhor conhecimento mútuo, perante a diversidade de formações e experiências de cada um.

Em jeito de conclusão, o Santo Padre agradeceu aos presentes toda a participação e apoio, com especial destaque para os cardeais mais idosos.

“O vosso testemunho é precioso”, afirmou, manifestando também a sua proximidade aos cardeais que não puderam vir a Roma nestes dias.

