Leão XIV batiza 20 bebés na Capela Sistina e volta a apelar à paz

"O meu pensamento dirige-se para o que está a acontecer nestes dias no Médio Oriente, em particular no Irão e na Síria, onde tensões persistentes estão a causar a morte de muitas pessoas. Espero e rezo para que se cultive com paciência o diálogo e a paz, procurando o bem comum de toda a sociedade”, disse no final do Angelus.

Leão XIV manifestou-se igualmente preocupado com o agravamento da situação na Ucrânia, em que novos ataques, particularmente graves, tem visado sobretudo infraestruturas energéticas, precisamente quando o frio se intensifica, atingindo severamente a população civil. “Rezo por aqueles que sofrem e renovo o apelo para pôr fim à violência e intensificar os esforços para alcançar a paz”, afirmou.

Esta manhã, em que se assinala o Batismo do Senhor, o Papa batizou 20 crianças na Capela Sistina, como é tradição pontifícia. A este propósito, também durante o Angelus, o Santo Padre estendeu a sua benção a todas as crianças que hoje, ou nos próximos dias, receberão o batismo.

E disse rezar, de modo especial, “pelas crianças nascidas em condições mais difíceis, quer por razões de saúde, quer por perigos externos”. Que a graça do Batismo, "que as une ao mistério pascal de Cristo, possa atuar nelas e nos seus familiares com eficácia”, implorou.