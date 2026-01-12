Diocese de Aveiro alerta para falso padre católico

O comunicado da diocese de Aveiro visa esclarecer uma situação irregular grave. Francisco Marques, que não é sacerdote católico, tem estado a celebrar missa numa casa particular, na sua terra natal, em Oiã, concelho de Oliveira do Bairro.

No comunicado, divulgado esta segunda-feira, a diocese esclarece que o alegado padre "não foi ordenado" na Igreja Católica, com a qual "não está em comunhão", não podendo, por isso, "administrar os Sacramentos", como é o caso da Eucaristia. A diocese pede que a informação seja divulgada por todas as paróquias de Aveiro.

Francisco Marques, que num passado recente se fez próximo do Papa Francisco, apresenta-se no seu perfil do Facebook como "sacerdote" da Prelatura de São Pedro e S. Paulo, mas esta situação não é reconhecida pelo Vaticano. Terá sido ordenado por Salvatore Micalef, autoproclamado patriarca e bispo daquela Prelatura, que "não está em comunhão" com a Igreja Católica, e que está, também ele, impedido de participar ou "celebrar os sacramentos" no "território da Diocese de Roma”, como recorda o comunicado da diocese de Aveiro.

Tem sido com a ajuda desse alegado bispo que Francisco Marques organiza um 'Retiro Mensal de Cura e Libertação', em Fátima, iniciativa em relação à qual a diocese de Leiria-Fátima também já se demarcou, em 2024, lembra ainda o comunicado, que pode ler aqui na íntegra.

COMUNICADO

"A Diocese de Aveiro foi informada que o Sr. Francisco Marques, a viver em Oiã, concelho de Oliveira do Bairro que, no passado, ficou publicamente conhecido pela sua proximidade ao Papa Francisco, terá recebido a ordenação sacerdotal e estará a celebrar a Eucaristia na sua terra natal, numa casa particular.

Diante destes factos, é necessário tornar público quanto segue:

1. O Sr. Francisco Marques não foi ordenado padre da Igreja Católica, com a qual não está em comunhão e, por conseguinte, não possui as faculdades necessárias para administrar os sacramentos no território da Diocese de Aveiro.

2. No caso de eventualmente ter recebido as ordens sagradas noutra religião ou denominação cristã, faz com que o Sr. Francisco Marques não esteja em condições de administrar validamente os sacramentos da Igreja Católica. Deste modo, não devem os fiéis católicos receber dele qualquer sacramento.

3. Esta mesma posição foi publicada pela Diocese de Roma em relação ao suposto Bispo que tem acompanhado o Sr. Francisco Marques nos Retiros realizados em Fátima e dos quais a Diocese de Leiria-Fátima se demarcou em 2024. Em relação a esse Bispo, diz o comunicado da Diocese de Roma: “Informa-se que o senhor Salvatore Micalef, auto proclamado patriarca e bispo da Prelatura de São Pedro e S. Paulo, não está em comunhão com a Igreja Católica e não possui as faculdades ministeriais necessárias para administrar os sacramentos. Consequentemente não pode participar nem celebrar os sacramentos da fé católica no território da Diocese de Roma”.

4. Sendo necessário informar todos os diocesanos de Aveiro que o Sr. Francisco Marques não pode participar nem celebrar os sacramentos católicos na nossa Diocese, peço que este comunicado seja dado a conhecer num domingo próximo em todas as Paróquias da Diocese de Aveiro."