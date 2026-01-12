Igrejas Cristãs lançam "Carta Ecuménica 2025"

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) e o Conselho Português de Igrejas Cristãs (COPIC) vão lançar, dia 20 deste mês, pelas 15h15, na Universidade Católica Portuguesa (UCP), a Carta Ecuménica 2025.

A iniciativa vai decorrer na Sala das Exposições (edifício da Biblioteca) da UCP e vai ser presidida por D. Rui Valério, patriarca de Lisboa; o COPIC vai estar representado por D. José Jorge Pina Cabral (bispo da Igreja Lusitana – Comunhão Anglicana); D. Sifredo Teixeira (bispo da Igreja Evangélica Metodista Portuguesa) e a pastora Sandra Reis (presidente da Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal), lê-se numa nota enviada à Agência ECCLESIA.

Na atividade vai ser feita a apresentação e enquadramento histórico da ‘Charta Oecumenica’, seguidos de testemunhos de como, em Portugal, comunidades cristãs acompanham “migrantes, refugiados e deslocados internos”.

A "Charta Oecumenica 2025" para a Europa foi assinada em Roma a 5 de novembro de 2025 pela Conferência das Igrejas Europeias (CEC) e o Conselho das Conferências Episcopais da Europa (CCEE).

“Reconhecemos que a crise climática se tornou mais urgente; a guerra, as deslocações, a pobreza, o populismo, o uso indevido da religião e muitas dificuldades inter-relacionadas causaram grande sofrimento e elevada ansiedade”, indica o texto.

“A crise ecológica manifesta uma falha espiritual e ética no cumprimento da nossa vocação cristã. Exortamos todos a uma conversão ecológica que proteja a nossa casa comum”, acrescenta o documento, que atualiza a versão original de 2001.

Entre as novidades apresentadas estão capítulos dedicados à “paz e reconciliação”, à “migração”, à “juventude” e às “novas tecnologias”.

“Afirmando a dignidade e os direitos de cada ser humano, denunciamos qualquer forma de migração forçada, escravatura moderna e, particularmente, tráfico de seres humanos: consideramos todos estes crimes contra a humanidade. Comprometemo-nos a continuar a trabalhar para acolher as vítimas dessa migração forçada com respeito e compaixão humana, oferecendo-lhes a possibilidade de construir uma nova vida”, assume o texto, subscrito pelos presidentes da Conferência das Igrejas Europeias (CEC), arcebispo Nikitas de Thyateira e Grã-Bretanha, e do Conselho das Conferências Episcopais da Europa (CCEE), arcebispo Gintaras Grusas, de Vilnius.

O documento orientador da cooperação ecuménica entre as Igrejas cristãs europeias ganhou nova redação por ocasião do 1700.º aniversário do primeiro concílio ecuménico da história, em Niceia (325), atual Turquia, celebrado em 2025.