Virgem Peregrina de Fátima viaja por três continentes em 2026

A Virgem Peregrina de Fátima terá, em 2026, uma intensa agenda de peregrinações internacionais, com visitas confirmadas a três continentes: Europa, América do Sul e Ásia. Portugal, Espanha, Itália, Brasil e Coreia do Sul constam já do itinerário conhecido, que poderá ainda ser alargado a outros países ao longo do ano.

Entre os destinos destaca-se a Coreia do Sul, país que acolherá, em 2027, a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o maior encontro católico de jovens a nível mundial.

Ásia

Na Ásia, destaca-se a visita da Imagem Peregrina n.º 10 à Coreia do Sul, promovida pelo Apostolado Mundial de Fátima daquele país, entre abril e junho de 2026. Esta será a primeira presença de uma imagem peregrina do Santuário de Fátima na Coreia do Sul desde 2017 e reveste-se de particular significado, uma vez que o país asiático acolherá, em 2027, a Jornada Mundial da Juventude Coreia do Sul, anunciada pelo Papa Francisco no final da JMJ de Lisboa 2023, no dia seguinte à sua visita ao Santuário de Fátima, junto à Imagem venerada na Capelinha das Aparições, durante a Missa de Envio.

Europa

Na Europa, várias imagens peregrinas percorrerão paróquias de Portugal, Espanha e Itália.

Em abril, a Paróquia de Peniche, na Diocese de Lisboa, recebe a Imagem Peregrina n.º 3, por ocasião dos 10 anos da primeira visita da Virgem Peregrina.

Em maio, a Imagem n.º 6 visita a Paróquia de Caldas da Rainha. Entre janeiro e março, a mesma imagem estará na Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Benejuzár, na Diocese de Orihuela-Alicante, em Espanha, e, em fevereiro, visitará dois colégios dos Discípulos dos Corações de Jesus e Maria, em Madrid.

Ainda em Espanha, a Imagem n.º 7 estará, em abril e junho, na Paróquia de San Ildefonso, em Talavera de la Reina, no contexto das bodas de ouro daquela comunidade paroquial, na Arquidiocese de Toledo.

Em Itália, o Movimento Ecclesiale Famiglia del Cuore Immacolato di Maria organiza, entre fevereiro e outubro, um vasto périplo da Imagem n.º 4 por várias dioceses, com passagens previstas, em julho, por uma paróquia da região de Molise e, em setembro, pela região de Abruzzo.

No âmbito de uma missão mariana popular, o Apostolado Mundial de Fátima em Itália promove também a presença da Imagem n.º 5, em abril e junho, na cidade de Milão.

A partir de abril, a Imagem n.º 8 visitará ainda as paróquias de Valsassina e de Seano.

América do Sul

Na América do Sul, o destino confirmado é o Brasil.

A Diocese de Campos dos Goytacazes acompanha a presença da Imagem Peregrina n.º 9 no Rio de Janeiro, numa visita que assinala os 25 anos da Comunidade Mariana Aliança Eterna, correspondente ao Apostolado Mundial de Fátima no Brasil, e igualmente os 25 anos da Administração Apostólica São João Maria Vianney.

De acordo com o Santuário de Fátima, ao longo de 2026, poderão vir a confirmar-se novas viagens da Imagem da Virgem Peregrina de Fátima a outros países e continentes, reforçando a dimensão universal da mensagem de Fátima e a sua presença junto das comunidades católicas em todo o mundo.