Abusos na Igreja: 84 vítimas indicadas para receber compensação financeira

À Comissão de Fixação da Compensação – que recebeu os 84 pedidos – cabe “elaborar as propostas do montante” a atribuir mediante pareceres “não vinculativos” que vão ser, depois, apresentados à Conferência Episcopal Portuguesa e aos superiores religiosos.

Em comunicado divulgado na sequência da reunião do Conselho Permanente que se realizou esta terça-feira, dia 13, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) adianta que, até ao final de 2025, foram submetidos 95 pedidos de compensação financeira, dos quais 84 transitaram para a Comissão de Fixação da Compensação e 11 não foram validados. Entre estes, seis foram arquivados, três dizem respeito a vítimas que não compareceram à entrevista, nem pediram reagendamento da mesma, e dois referem-se a contactos que deixaram de responder.

Uma decisão que precisa de "luz verde" dos bispos e dos superiores religiosos, conforme estabelece o regulamento sobre o tema que refere que cabe a estes uma deliberação “em termos definitivos”.

No mesmo comunicado, a CEP refere que desses 84 pedidos, “as Comissões de Instrução entrevistaram 75 pessoas”: 54 do âmbito de atuação das Comissões Diocesanas, 19 dos Institutos de Vida Consagrada e duas referentes às duas estruturas eclesiais (Dioceses e Institutos Religiosos). Os restantes nove pedidos “estão em processo de agendamento de entrevista com as Comissões de Instrução”.

Na mesma nota, a CEP pede, ainda, desculpa às vítimas “por não ter sido possível concluir este processo” até ao final de 2025, como estava inicialmente previsto. “Tal deveu-se a fatores como o alargamento dos prazos para acolher mais alguns pedidos como consta no regulamento, a remarcação de entrevistas das Comissões de Instrução devido às dificuldades de deslocação de alguns interessados e o volume de pedidos a ser analisados”, refere o comunicado.

Recentemente, D. José Ornelas adiantou à Renascença que as compensações financeiras começam a ser pagas "daqui a semanas". “Nem sempre as coisas correram do modo que nós desejaríamos, do ponto de vista da possibilidade de contacto com as pessoas, mas, para não deixar ninguém para trás, estamos a tratar os casos todos para que, no máximo, daqui a semanas estejamos disponíveis para dar início à fase final das compensações”, referiu, em declarações a 8 de janeiro.

A nota, divulgada pela CEP na sequência da reunião do Conselho Permanente que se realizou em Fátima, apela, ainda, à "participação consciente, informada e responsável de todos" nas eleições presidenciais agendadas para o próximo domingo. " “Exercer o direito de voto é uma expressão concreta do serviço ao bem comum, de corresponsabilidade na construção da sociedade e um sinal de respeito pela democracia, mesmo quando existem discordâncias em relação às opções apresentadas”, referem os bispos.

O comunicado revela, ainda, que o próximo retiro do episcopado, que se realiza de 23 a 27 de fevereiro, será orientado pelo cardeal José Tolentino Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação.