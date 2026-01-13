Angola: Bispos anunciam visita do Papa, em data a determinar

O núncio apostólico em Angola, D. Kryspin Dubiel, anunciou hoje em Luanda que o Papa Leão XIV vai visitar o país, em datas e programa a definir, tendo aceitado o convite da Conferência Episcopal e do Governo angolanos.

“Desejo informar que o Santo Padre, Papa Leão XIV, tem a intenção de visitar o continente africano e no roteiro desta viagem está incluída também Angola”, declarou o representante diplomático da Santa Sé, em conferência de imprensa.

Segundo D. Kryspin Dubiel, encontram-se agora em curso os trabalhos de preparação do plano da viagem, sublinhando que, embora não existam ainda detalhes sobre o calendário exato, o anúncio visa permitir que a população comece a mobilizar-se.

“Espero que a visita do Santo Padre seja a ocasião para redescobrir os valores que moldaram o povo angolano e que esses valores possam ser partilhados com as diversas comunidades que vivem e trabalham no mundo”, acrescentou o núncio, dirigindo-se a “todos os cidadãos angolanos” e não apenas aos católicos.

A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) acompanhou o anúncio, com o seu presidente a manifestar “gratidão” e a apelar à criação de comissões de preparação.

“Para nós, como país que possivelmente acolherá o Santo Padre, mais não nos resta senão colocar-nos à disposição desta grande e enorme convocatória”, afirmou D. José Manuel Imbamba aos jornalistas.

O arcebispo de Saurimo destacou a importância de receber o “vigário de Cristo” num país que, na África subsariana, é “a mais velha no processo da evangelização”, esperando que a presença do Papa deixe uma semente de “concórdia, justiça e paz” que se repercuta na vida das famílias e dos políticos.

Para o arcebispo de Luanda, D. Filomeno Vieira Dias, o anúncio reveste-se de um simbolismo particular, coincidindo com o ano em que a capital angolana celebra o seu grande jubileu: “450 anos como cidade, 450 anos celebrando a fé”.

“É a celebração de um caminho de vida que marca a nossa história há mais de cinco séculos”, referiu o responsável católico, agradecendo a Angola por “abrir as portas” à universalidade da missão do Papa.

A oficialização das datas da viagem vai ser feita posteriormente pela Sala de Imprensa da Santa Sé.

Esta será a terceira visita de um Papa a Angola, depois das viagens de São João Paulo II, em junho de 1992, e de Bento XVI, em março de 2009.