Cáritas de Leiria-Fátima promove primeiro encontro dos grupos sócio-caritativos da diocese

13 jan, 2026 - 08:31 • Olímpia Mairos

Encontro marcado para 7 de fevereiro de 2026, na Praia do Pedrógão, pretende reforçar a articulação, a partilha e o trabalho em rede entre os grupos sócio-caritativos paroquiais da diocese.

A Cáritas Diocesana de Leiria-Fátima promove, no próximo 7 de fevereiro de 2026 (sábado), o I Encontro dos Grupos Sócio-Caritativos da Diocese, uma iniciativa inédita que pretende reforçar laços, dinamizar o trabalho em rede e dar novo impulso à ação caritativa no território diocesano. O encontro decorre entre as 9h30 e as 18h00, na Praia do Pedrógão.

Inserido no projeto Cuidar + Amar, este momento quer ser “um espaço vivo de escuta, partilha e reflexão, promovendo maior proximidade entre a Cáritas Diocesana e os grupos sócio-caritativos das paróquias da Diocese de Leiria-Fátima”, informa a diocese.

O encontro é dirigido aos membros dos grupos sócio-caritativos paroquiais, podendo cada grupo inscrever até quatro participantes. Nas paróquias onde ainda não existam grupos formalizados, poderão participar pessoas da comunidade, com indicação do pároco, “numa aposta clara na criação de novas respostas locais de solidariedade”.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas por email (geral@caritasleiriafatima.pt), telefone (244 823 692) ou através de formulário online.

A organização assegura o almoço dos participantes. Já o lanche será em formato de partilha fraterna, convidando cada pessoa a contribuir com algo para partilhar — um gesto simples que traduz o espírito de comunhão que marca este encontro.

Para a Cáritas Diocesana, este será “um dia de encontro, formação e motivação, decisivo para fortalecer a missão caritativa da Igreja e potenciar uma ação sócio-caritativa mais coesa, articulada e dinâmica em toda a diocese”.

