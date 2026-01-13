O que é ser criança pobre em Portugal? Conferência reúne especialistas na UCP

O risco de pobreza diminui em Portugal, atingindo 15,4% da população, mas a situação das famílias com crianças piorou, sobretudo a das famílias monoparentais. Os dados do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento, divulgado no final de 2025 pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), provam que a pobreza infantil continua a ser um problema em Portugal.

Esta quarta-feira, a conferência ‘O que é ser criança pobre em Portugal?’ vai analisar, debater e refletir sobre os impactos da pobreza nas famílias, “explorando não apenas os números e estatísticas, mas também o lado humano e social do tema”. Trata-se de uma iniciativa conjunta da Sedes - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, e das Universidades Católica e Nova de Lisboa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A Renascença conversou com Maria d’Oliveira Martins, investigadora da UCP e uma das organizadoras da Conferência, cujo programa pode ser consultado aqui.

Porque é que dedicam esta conferência apenas à pobreza infantil?

Trata especificamente a temática da pobreza infantil porque é muito relevante, eu até costumo dizer isto é um subtema do tema da pobreza. É um caso que, filosoficamente, poderíamos chamar de azar fortuito, sofrido por quem não tem culpa de se encontrar nessa situação, não tem meios de sair dela, e tem consequências para toda a vida. E que ainda por cima sofre todos os preconceitos que o tema da pobreza traz.

Perguntamos: que desigualdades são admissíveis numa sociedade que se pretende que seja minimamente coesa e homogénea?

Ainda há muito estigma?

Existe uma má impressão da sociedade em relação aos pobres, que não é de hoje. É como se, de alguma forma, fossem culpados pela situação em que estão. E por isso é que eu digo, sendo um subtema do tema da pobreza, e levando com todos os problemas e os preconceitos da pobreza, é um tema que merece, pelas suas particularidades, um destaque.

Hoje sabe-se que a pobreza infantil deixa marcas, implica com a formação e causa problemas de saúde. A pobreza infantil está ligada a casos de obesidade, diabetes, riscos excessivos, tudo isto tem a ver com a infância. E estou a falar disto porquê? Porque a pobreza infantil é uma situação que traz uma particular vulnerabilidade a pessoas que já estão numa situação de extrema vulnerabilidade, e sem qualquer hipótese de sair dessa situação.

"Problema da habitação (...) tem feito com que muitas famílias se vejam privadas das suas crianças por falta de condições"



E esta situação de desigualdade tem vindo a agravar-se em Portugal. Os dados oficiais mostram que apesar da taxa de pobreza global até ter recuado, para as famílias com crianças agravou-se…

Exatamente, e com um problema que tem vindo a ser sublinhado pela imprensa ultimamente, que é o problema da habitação, que tem feito com que muitas famílias se vejam hoje privadas das suas crianças por falta de condições habitacionais ou económicas adequadas. Portanto, é neste contexto particular que nós propomos esta conferência. Sabendo que os números não são favoráveis à pobreza infantil e sabendo que as desigualdades têm vindo a ser agravadas, queremos debater de forma séria este tema da pobreza infantil.

E quem são os oradores?

Procurámos trazer os melhores especialistas em várias áreas na área. A conferência tem uma abordagem interdisciplinar: trazemos juristas, economistas, geógrafos, arquitetos, juízes. Até trazemos ao diálogo a Provedoria de Justiça, que tem trabalhado também as questões da pobreza. O seu último relatório de atividades, por exemplo, tem uma incidência muito particular no tema da pobreza.

O programa inclui vários debates temáticos: a habitação, a pobreza como fator de risco, os direitos fundamentais da criança, e a importância das políticas públicas. Contam com a participação de vários especialistas. No final, o que pretendem é dar um contributo para a definição de políticas que ajudem a resolver o problema?

Sim. Queremos um debate alargado sobre estas temáticas da pobreza infantil para ficarmos mais esclarecidos e até ponderarmos respostas, com vista à garantia dos direitos e bem estar das crianças. No fundo, gostávamos que não fossem apenas palavras ditas ao vento e que pudéssemos partir para um documento sobre políticas públicas e estratégias para melhor garantir os direitos das crianças, com enfoque particular nesta temática da pobreza infantil, claro.

Esta é uma iniciativa da UCP, em parceria com a Universidade Nova e a Sedes. Prova que a pobreza infantil é um problema que preocupa quem na academia se dedica a estas áreas?

Sim, está inserido num tema maior, que é o tema das desigualdades. Aqui na Europa, a forma como abordamos o tema da pobreza é olhando para ela deste ponto de vista das desigualdades. Perguntamos que desigualdades são admissíveis numa sociedade que se pretende que seja minimamente coesa e homogénea? E é uma temática, como já disse, pelos impactos que tem pela vida fora, que é muito relevante.