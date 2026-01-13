Sé de Braga precisa de obras urgentes e aguarda luz verde do Ministério da Cultura

A Sé de Braga, Monumento Nacional e coração espiritual da cidade, precisa de intervenções urgentes de conservação e restauro. O alerta foi deixado pelo deão da catedral, o cónego José Paulo Abreu, que apelou ao Ministério da Cultura para autorizar o arranque dos trabalhos já sinalizados há muito à tutela.

Segundo o site da arquidiocese bracarense, o responsável explicou que, em dias de chuva intensa, há entradas de água no interior da Sé, incluindo infiltrações num quadro elétrico — uma situação que considera crítica. O problema resulta da degradação da cobertura da galilé, de duas capelas e de uma das torres.

Apesar de o Cabido Metropolitano e Primacial Bracarense já ter cerca de um milhão de euros assegurados — no âmbito de uma candidatura à CCDR-Norte —, o processo encontra-se bloqueado por entraves administrativos. “Está tudo assinalado e denunciado”, garantiu o cónego José Paulo Abreu, lamentando a lentidão da orgânica do património nacional.

A empreitada prevê a recuperação das coberturas das capelas da Glória e de São Geraldo e do torreão da Sé, este último com danos significativos após a queda de um raio. O deão espera que as obras arranquem ainda este ano, lembrando que há uma recomendação para executar a verba até ao final de 2026.

O tema foi abordado no encontro de início de ano do Cabido com o arcebispo e os bispos auxiliares, no Paço Arquiepiscopal, onde foi também feito o balanço de 2025 e traçadas as metas para 2026. Entre elas, a informatização da visita à catedral (com QR Codes acessíveis por telemóvel), o reforço de recursos humanos com técnicos mais jovens, novos paramentos para os cónegos (da autoria da estilista Carla Pontes) e uma candidatura para a revisão do órgão de tubos.

O arcebispo metropolita, D. José Cordeiro, sublinhou a importância da conservação do edificado, mas também da exemplaridade litúrgica da Sé Primaz — a mais antiga do país —, destacando o seu papel cultural e turístico. “A Sé continua a abrir perspetivas de futuro como lugar de encontro, de oração e de vida”, afirmou.