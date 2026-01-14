Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 14 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Condecorações

CNIS e União das Misericórdias homenageadas pelo Presidente da República

14 jan, 2026 - 07:00 • Henrique Cunha

Marcelo Rebelo de Sousa atribuiu à Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social uma condecoração que a faz Membro Honorário da Ordem de Mérito. A União das Misericórdias Portuguesas (UMP) foi condecorada com o grau de Membro Honorário da Ordem do Infante D. Henrique.

A+ / A-

O Presidente da República distinguiu na terça-feira, no Palácio de Belém, a Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social (CNIS) e da União das Misericórdias Portuguesas(UMP)

Ao presidente da CNIS, padre Lino Maia, o Presidente da República entregou uma condecoração que faz da instituição Membro Honorário da Ordem de Mérito.

Já ao presidente da UMP; Manuel Lemos, foi entregue a condecoração que faz da União das Misericórdias Portuguesas Membro Honorário da Ordem do Infante D. Henrique.

Esta é a segunda vez que a UMP é distinguida por um Presidente da República. Em 2011, Aníbal Cavaco Silva atribuiu à União das Misericórdias a condecoração de Membro-Honorário da Ordem do Mérito.

Por sua vez, a CNIS já havia sido distinguida pela Assembleia da República com o Prémio Direitos Humanos 2011.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 14 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido