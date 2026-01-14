CNIS e União das Misericórdias homenageadas pelo Presidente da República

O Presidente da República distinguiu na terça-feira, no Palácio de Belém, a Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social (CNIS) e da União das Misericórdias Portuguesas(UMP)

Ao presidente da CNIS, padre Lino Maia, o Presidente da República entregou uma condecoração que faz da instituição Membro Honorário da Ordem de Mérito.

Já ao presidente da UMP; Manuel Lemos, foi entregue a condecoração que faz da União das Misericórdias Portuguesas Membro Honorário da Ordem do Infante D. Henrique.

Esta é a segunda vez que a UMP é distinguida por um Presidente da República. Em 2011, Aníbal Cavaco Silva atribuiu à União das Misericórdias a condecoração de Membro-Honorário da Ordem do Mérito.

Por sua vez, a CNIS já havia sido distinguida pela Assembleia da República com o Prémio Direitos Humanos 2011.