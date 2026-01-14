EAPN Portugal lança cinco desafios aos candidatos presidenciais

ARede Europeia Anti-Pobreza (EAPN Portugal) apela aos candidatos à Presidência da República para "colocarem o combate à pobreza no centro das suas agendas".

Em comunicado enviado à Renascença, nesta reta final da campanha, a EAPN sublinha que as eleições presidenciais representam um "momento decisivo para reafirmar os valores democráticos e os direitos fundamentais consagrados na Constituição da República Portuguesa".

A EAPN Portugal faz o retrato da pobreza no nosso país, lembrando que "mais de 1,6 milhões de pessoas vivem com menos de 723 euros e que uma em cada cinco pessoas está em situação de pobreza ou exclusão social". Neste quadro, a Presidência da República "tem um papel essencial na mobilização da sociedade e das instituições para enfrentar estes desafios com visão, coragem e humanidade".

O comunicado da Rede Europeia cita a sua coordenadora nacional, Maria José Vicente, que entende que "o combate à pobreza exige uma ação coordenada e transversal" e que requer "ação politica determinada, corajosa e sustentável".

Assim, a EAPN Portugal sugere aos candidatos presidenciais, cinco "compromissos essenciais". Em primeiro lugar, a defesa e promoção de "políticas públicas orientadas para a erradicação da pobreza e das desigualdades"; o apoio à implementação da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030, com "especial atenção às crianças, jovens, idosos e trabalhadores pobres"; a "mobilização do apoio politico e institucional à futura Estratégia Europeia de Combate à Pobreza"; a promoção de iniciativas "permanentes de diálogo e união nacional, envolvendo Estado, parceiros sociais, academia, autarquias, sociedade civil e cidadãos em situação de pobreza", e, por último, "combater firmemente o discurso de ódio, o racismo e todas as formas de discriminação".

Para a Rede Europeia Anti-Pobreza, o momento em que Portugal enfrenta desafios sociais profundos e um contexto internacional marcado por incerteza, torna-se "ainda mais urgente reafirmar a centralidade dos Direitos Humanos, da justiça social e da dignidade de todas as pessoas".

A EAPN Portugal sublinha que o combate à pobreza "mais do que um imperativo político, trata-se de um dever constitucional e ético. Porque um país que tolera a pobreza compromete a igualdade, enfraquece a democracia e abdica do seu futuro comum ".

"Que a próxima Presidência da República seja uma voz firme na defesa de quem mais precisa, sobretudo daqueles que continuam invisíveis no debate público, um garante dos direitos de todas as pessoas e um catalisador de mudanças estruturais que permitam construir um Portugal mais justo, mais equitativo e mais solidário", conclui a EAPN Portugal.

