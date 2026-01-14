Ouvir
Religião

Europa: bispos católicos pedem que se reze pela paz

14 jan, 2026 - 16:47 • Redação com Ecclesia

Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos vai decorrer de 18 a 25 de janeiro. Presidente do Conselho das Conferências Episcopais da Europa (CCEE) pediu esta quarta-feira que a iniciativa que une as igrejas cristãs tenha como intenção especial a paz.

O Conselho das Conferências Episcopais da Europa (CCEE) convida os bispos católicos a dedicarem uma intenção especial de oração pela paz durante a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que terá início no próximo domingo. O presidente daquele organismo, D. Gintaras Grusas, justificou o apelo sublinhando que a comunhão entre os fiéis constitui um meio eficaz para enfrentar a atual instabilidade global.

“A unidade entre os batizados em Cristo é um poderoso instrumento de paz em todo o mundo”, escreveu o arcebispo de Vilnius, numa carta enviada aos presidentes das Conferências Episcopais da Europa a propósito do Oitavário de Oração, durante o qual pede igualmente que se divulgue a nova ‘Charta Oecumenica’ (Carta Ecuménica), fundamental para o diálogo interconfessional. A versão atualizada deste documento foi assinada em novembro, em Roma.

Num contexto marcado por “conflitos armados persistentes e tensões geopolíticas”, a mensagem evoca o 25.º aniversário da assinatura do documento original, em Estrasburgo, apelando a que a unidade se estenda a todas as partes em confronto para permitir a reconstrução da paz.

Em Portugal a ‘Carta Ecuménica 2025’ será lançada pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) e pelo Conselho Português de Igrejas Cristãs (COPIC) no próximo dia 20 de janeiro, na Universidade Católica Portuguesa (UCP).

‘Há um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados a uma só esperança – a da vossa vocação’, da carta de São Paulo aos Efésios, é o tema da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos 2026, que decorre entre 18 e 25 de janeiro.

D. Gintaras Grusas destaca a centralidade da dimensão espiritual neste processo de aproximação entre as Igrejas. “A oração continua a ser ‘a alma de todo o movimento ecuménico’ e encontra uma expressão especialmente forte durante a oitava anual de oração pela unidade dos cristãos”, referiu.

O CCEE exorta as comunidades a empenharem-se numa receção “profunda e frutífera” da Carta atualizada, através de esforços renovados no diálogo, no testemunho partilhado e na formação.

