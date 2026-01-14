Pároco da Gronelândia: “Não somos um pedaço de terra, mas uma comunidade de pessoas”

A pequena comunidade católica da Gronelândia manifestou preocupação perante declarações recentes sobre uma eventual anexação do território por parte dos Estados Unidos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em declarações citadas pelo Vatican News, o pároco católico de Nuuk, padre Tomaž Majcen, sublinha que a questão ultrapassa a geopolítica e toca diretamente a dignidade humana.

“Preocupa-me o facto de a nossa casa poder ser considerada apenas um pedaço de terra, em vez de uma comunidade de pessoas com famílias, tradições e fé”, afirmou o sacerdote, referindo-se ao tom de algumas declarações que considera “bruscas e inquietantes”, sobretudo quando evocam controlo ou propriedade da ilha.

Para o pároco Nuuk, “a paz e o diálogo são mais importantes do que os conflitos para obter terra ou recursos”.

Orações e apelos à calma

O portal de notícias do Vaticano adianta ainda que também a Igreja Evangélica Luterana se tem mobilizado. Todos os domingos, nas igrejas luteranas do território autónomo dinamarquês, elevam-se orações pelo Reino da Dinamarca e pelo governo autónomo da Gronelândia. A iniciativa é promovida por Paneeraq Siegstad Munk, bispa da Gronelândia, num contexto que descreve como “sem precedentes”.

Num comunicado divulgado pelo Conselho Mundial de Igrejas, citado pelo Vatican News, a bispa defende a serenidade: “É fundamental manter a calma numa situação como esta. As orações curam e dão sentido”.

Direitos humanos e identidade

De acordo com a bispa, “as pessoas estão claramente preocupadas”, acrescentando que se trata de “uma questão de direitos humanos, dignidade e respeito pelas leis e tratados internacionais. Somos um povo pequeno, mas não somos invisíveis”.

Paneeraq Siegstad Munk sublinha ainda que o futuro da Gronelândia não pode ser decidido “acima das nossas cabeças”, recordando a existência de uma língua, uma cultura, antepassados e gerações futuras ligadas àquele território.

“Somos pessoas, não propriedade. A Gronelândia não é uma terra para comprar. É a nossa casa e não está à venda”, vincou.

Maioria contra a anexação

De acordo com sondagens recentes citadas pelo Vatican News, a maioria dos habitantes da Gronelândia declara-se contra qualquer hipótese de anexação defendida pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No território, a religião predominante é o protestantismo evangélico luterano: cerca de 95% da população pertence à Igreja Nacional Dinamarquesa, e quase 90% dos cerca de 57 mil habitantes são inuítes da Gronelândia.

A bispa Paneeraq Siegstad Munk reafirma que continuará a intervir “quer como líder da Igreja, quer como cidadã”, em coerência com a tradição do seu povo, historicamente empenhado na defesa da cultura local e da relação profunda com a natureza.

O padre Tomaž Majcen partilha a mesma inquietação. “A Gronelândia é um lugar maravilhoso e pacífico, e espero que continue assim”, afirma, expressando a esperança de que “os líderes se concentrem na colaboração pacífica, em vez de fomentar tensões”.