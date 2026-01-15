Ouvir
Associação dos Juristas Católicos apela à participação nas eleições presidenciais

15 jan, 2026 - 08:08 • Olímpia Mairos

Juristas católicos sublinham o voto como instrumento essencial de participação democrática.

A Associação dos Juristas Católicos apela à participação cívica nas próximas eleições presidenciais, sublinhando a importância do exercício do direito e do dever de voto à luz da doutrina social da Igreja.

Inspirada nos princípios do pensamento social cristão, a associação dirige o seu apelo a todos os cidadãos, recordando que a participação é um dos pilares fundamentais da vida em sociedade, a par do primado da pessoa humana, do bem comum, da solidariedade e da subsidiariedade.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na nota tornada pública, é citado o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, que no seu número 189 afirma que a participação se exprime através de um conjunto de atividades pelas quais os cidadãos contribuem para a vida cultural, económica, política e social da comunidade, sendo um dever a exercer de forma consciente, responsável e orientada para o bem comum.

Embora reconheça que a participação política não se esgota no ato eleitoral, a associação dos Juristas Católicos considera o voto um instrumento primário dessa participação, salientando que nele se manifesta a igual dignidade de todas as pessoas.

“Cada voto tem o mesmo peso porque igual é a dignidade de cada eleitor como pessoa”, sublinha a nota.

O comunicado recorda ainda que o direito de voto continua a ser negado a muitos cidadãos em várias regiões do mundo e alerta para o risco da sua desvalorização, evocando a elevada taxa de participação registada em Portugal nas primeiras eleições livres e universais, há pouco mais de cinquenta anos — um nível de envolvimento cívico que não voltou a ser alcançado.

Com base nestes fundamentos, a associação renova o seu apelo à participação nas próximas eleições presidenciais, incentivando os cidadãos a exercerem de forma responsável o seu direito e dever de voto.

Saiba Mais
