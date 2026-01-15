Ouvir
Tragédia na Suíça

"Comovido e chocado". Papa recebe familiares das vítimas do incêndio em Crans-Montana

15 jan, 2026 - 15:15 • Henrique Cunha

Leão XIV garante oração aos familiares das vítimas da tragédia que, no primeiro dia do ano, vitimou 40 pessoas e deixou 116 feridas, num bar na Suíça.

A+ / A-

Depois de expressar a sua comoção pelos acontecimentos, o Papa revelou às famílias das vítimas do incêndio que ocorreu na Passagem de Ano no bar “Le Constellation”, na Suíça, as suas dificuldades em encontrar palavras de consolo.

“Diante de tragédias como a dos jovens de Crans-Montana, o que podemos dizer? Onde encontrar consolo?”, foram alguns das perguntas retóricas colocadas por Leão XIV que, mais à frente, afirmou que “talvez haja apenas uma palavra adequada, que é do Filho de Deus na cruz que, do fundo do seu abandono e da sua dor, clamou ao Pai: “Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?” (Mt 27, 46).

"Estes são momentos de grande dor e sofrimento. Uma das pessoas mais queridas e amadas por vocês perdeu a vida numa catástrofe de extrema violência, ou está internada no hospital por um longo período, com o corpo desfigurado pelas consequências de um terrível incêndio que marcou a imaginação de todo o mundo. E isso aconteceu no momento mais inesperado, num dia em que todos se divertiam e comemoravam para trocar votos de alegria e felicidade", lembrou o Papa durante a audiência, onde confessou estar "profundamente comovido e chocado".

Leão XIV disse que “não há explicação” para a “provação” que as famílias estão a passar, assegurando que “o afeto e as palavras humanas de compaixão que lhes dirijo hoje parecem muito limitadas e impotentes”.

Sua Santidade garantiu aos presentes a proximidade e ternura de Cristo e terminou a sua intervenção com um convite à oração. “O coração destas famílias está trespassado como o de Maria aos pés da Cruz. Dirijam a Ela sem reservas as vossas lágrimas e procurem em Nossa Senhora o conforto materno que talvez só Maria saberá dar”.

O encontro decorreu no Palácio Apostólico e reuniu cerca de 20 pessoas, familiares dos jovens italianos que perderam a vida ou ficaram feridos na tragédia de 1 de janeiro, que vitimou mais de 40 pessoas e deixou mais de 100 feridas, na Suíça.

