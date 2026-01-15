D. Aurélio Gazzera alerta para crise humanitária “alarmante” em Zémio

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) denuncia que a situação humanitária na região de Zémio, no sudeste da República Centro-Africana, atingiu níveis alarmantes, com cerca de 30 mil deslocados internos.

Citando declarações de Aurélio Gazzera, bispo coadjutor de Bangassou, à Agência Fides, a AIS alerta que mais de dois mil deslocados vivem em situação de pobreza extrema, enfrentando sérias dificuldades no acesso à alimentação, aos cuidados de saúde e à educação.

A área afetada é uma das mais isoladas do país e encontra-se praticamente sem infraestruturas. “A estrada entre Bangassou e Zémio tem cerca de 300 quilómetros, mas demora pelo menos 16 ou 17 horas a ser percorrida”, explica o prelado, sublinhando as enormes dificuldades logísticas que condicionam qualquer resposta humanitária.

Apesar dos esforços de parceiros como a Cáritas, a insegurança tem dificultado seriamente a chegada da ajuda às populações. “Já é difícil fazer com que os bens cheguem a Bangassou. De Bangassou a Zémio, o estado das estradas e o receio de ataques tornam o transporte extremamente perigoso”, afirma, recordando que trabalhadores de organizações não governamentais já foram alvo de emboscadas.

A violência não poupa sequer as poucas estruturas de saúde existentes. “O hospital de Mbomou foi atacado por militantes que procuravam soldados feridos, que acreditavam estar a ser tratados naquela unidade”, relata D. Aurélio Gazzera.

A AIS refere ainda declarações do bispo à Rádio Guira, emissora ao serviço da Minusca — missão das Nações Unidas que integra também militares portugueses — nas quais reconhece um agravamento recente da violência, responsável por novas vagas de deslocados. As necessidades mais urgentes continuam a ser a alimentação, a saúde e a educação.

No setor educativo, o cenário é particularmente preocupante. “Em novembro havia apenas 72 alunos no ensino médio público em Zémio, quando no ano passado eram 992. Existe um risco real de se perder todo o ano letivo”, alerta.

A situação de insegurança no país é igualmente sublinhada pelo missionário português padre Tony Neves, num artigo publicado no Vatican News, recorda a AIS. O sacerdote afirma que a República Centro-Africana “continua a ferro e fogo”, com as populações a sofrerem diretamente as consequências do conflito armado e do colapso económico.

A violência prolongada e o seu impacto na convivência entre comunidades religiosas são analisados no relatório da Fundação AIS sobre a Liberdade Religiosa no Mundo, que aponta perspetivas negativas para o país, apesar do papel desempenhado pelos líderes religiosos no diálogo e na prevenção de conflitos.

A República Centro-Africana realizou eleições presidenciais em dezembro passado, das quais saiu reeleito, com larga maioria, o Presidente Faustin Archange Touadéra, num processo contestado pelas forças da oposição.