RD Congo: padre Pulcini alerta para drama humanitário de refugiados no Burundi

O padre Mario Pulcini, missionário xaveriano residente no Burundi desde 1978, alertou esta sexta-feira para a grave crise humanitária que afeta dezenas de milhares de refugiados oriundos da República Democrática do Congo.

Em declarações ao portal Vatican News, o sacerdote afirma que “as pessoas estão a morrer de fome, de frio e de privações”, numa tragédia que decorre “na indiferença geral e no esquecimento do mundo”.

Natural de Bergamo, em Itália, o padre Pulcini explica que o afluxo massivo de refugiados teve início a 10 de dezembro do ano passado, na sequência da queda de uma cidade congolesa no leste do país. Desde então, estima-se que mais de 200 mil pessoas tenham fugido da violência armada, muitas das quais se encontram atualmente instaladas em dois grandes campos de acolhimento: um na província de Ruyigi e outro na região de Rumonge, nas margens do lago Tanganica.

As estruturas, construídas de forma improvisada com tendas, tábuas e chapas metálicas, oferecem condições extremamente precárias.

A situação sanitária é particularmente preocupante. O missionário relata que, após um contacto com o diretor da Caritas no Burundi, recebeu a confirmação de um dado alarmante: no campo de Ruyigi registaram-se recentemente mais de 60 mortes, muitas delas provocadas por surtos de cólera. Em Rumonge, o cenário não é melhor. “Falta tudo: água, alimentos, vestuário”, sublinha o padre Pulcini, alertando para a rápida propagação de doenças entre a população refugiada.

Ajuda urgente

Com as fronteiras entre a República Democrática do Congo, o Burundi e o Ruanda encerradas, a ajuda humanitária só consegue chegar através da Tanzânia, num trajeto que pode durar vários dias e envolve riscos significativos. O padre Pulcini reconhece que “os milhões de dólares destinados pela ONU ainda não chegaram”, mas destaca o esforço do Burundi, um dos países mais pobres do mundo, onde cerca de 70% da população vive abaixo do limiar da pobreza e enfrenta subnutrição crónica.

Apesar dessas dificuldades, o país não recuou. Muitos refugiados que não conseguiram regressar ao Congo e que não se encontram nos campos foram acolhidos por famílias burundinesas. “No início houve receio de infiltrações de elementos do grupo M23, mas acabou por prevalecer o sentido de humanidade e de acolhimento”, sublinha o missionário.

Igreja na linha da frente

Também a Igreja local e as congregações religiosas, nacionais e internacionais, assumiram um papel central na resposta à crise, apesar das severas limitações económicas. As paróquias abriram as portas aos deslocados e, no próximo dia 30 de janeiro, a arquidiocese de Bujumbura vai promover um retiro espiritual com toda a comunidade eclesial, durante o qual serão recolhidos bens essenciais e donativos destinados aos refugiados.

Entretanto, do outro lado da fronteira, a situação na cidade congolesa de Uvira é descrita como ainda mais dramática. Localizada a apenas 26 quilómetros de Bujumbura, a cidade era, antes do conflito, uma importante via de comércio entre os dois países. Hoje, sob controlo dos milicianos do M23, restam apenas destruição e morte.

É neste contexto que tenta sobreviver uma comunidade de missionários xaverianos, com a qual o padre Pulcini mantém contacto diário.

“Relatam-me continuamente o que está a acontecer: tiros, explosões, pessoas em fuga. E mortes”, conta.

Apesar de um ligeiro abrandamento da violência nos últimos dias, o medo continua presente. “Os nossos confrades saem quando podem para procurar pessoas, mas a insegurança mantém-se. O M23 diz que se retirou, mas isso não corresponde à realidade”.