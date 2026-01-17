Ouvir
Fernando Maymone Martins recebe Prémio VIDA 2025

17 jan, 2026 - 23:13 • João Maldonado

O médico foi esta noite distinguido pela Federação Portuguesa pela Vida. Antes do Jantar de Reis, o patriarca de Lisboa presidiu à missa na Basílica da Estrela e indicou S. João Baptista como um exemplo a seguir. “Não foge para o passado por saudosismo nem se precipita para o futuro por ansiedade”.

“Para mim é de uma importância muito grande, porque é uma Federação que tem feito um trabalho de um mérito enorme nas causas da Vida. É uma alegria muito grande”, diz à Renascença o vencedor do Prémio VIDA 2025, homenageado este Sábado à noite.

O médico Fernando Maymone Martins foi pioneiro do serviço de cardiologia do Hospital de Santa Cruz. Antigo presidente da Associação Europeia de Cardiologia Pediátrica e da Associação Portuguesa de Médicos Católicos, foi sempre uma voz ativa contra a interrupção voluntária da gravidez e também responsável pela construção de uma maternidade em Timor-Leste (nomeado pela Conferência Episcopal Portuguesa).

De acordo com a Federação Portuguesa pela Vida, “não é possível escrever a história da defesa da VIDA em Portugal sem Fernando Maymone Martins como um dos seus grandes protagonistas”. Antes do Jantar de Reis onde foi cumprida a homenagem, D. Rui Valério presidiu, a convite da federação, à missa das 19h00 na Basílica da Estrela.

“Num tempo marcado por uma estranha patologia, a cultura da pressa, onde o amanhã já é tardio e o ontem é um resíduo obsoleto, o ser humano corre o risco de se tornar um estrangeiro do próprio corpo, um exilado do real”. Foi desta forma que o patriarca de Lisboa arrancou 11 minutos de homilia.

D. Rui Valério indicou o exemplo de S. João Baptista, que “não corre, está”, que “não se dispersa, presencia”, que “não foge para o passado por saudosismo nem se precipita para o futuro por ansiedade”. Não sendo “um espectador passivo”, “com Cristo torna-se um eco da eternidade”, “com os olhos iluminados pelo Espírito”, explica o patriarca.

“Sem o Cordeiro a voz de João seria apenas um ruído. Dizer «é o Cordeiro de Deus» é dizer que a minha liberdade nasce de Cristo”, sublinha e referindo-se à pressa com que são descartados os “inúteis” – dando os exemplos de embriões e doentes terminais – o patriarca de Lisboa reafirma ainda que “somos chamados a ter este olhar de atenção”.

D. Rui Valério diz que “defender a Vida é testemunhar que cada ser humano é um «tu» para Deus”, desafiando todos a que se deixem impregnar pelo Espírito. “Onde outros veem um problema social ou um custo económico, que a nossa vida seja uma luz das nações, uma voz que clama no deserto da indiferença: eis o Cordeiro”.

