Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 17 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Igreja

Gronelândia. “Há que ter bastante confiança no bom senso e na capacidade da Europa”

17 jan, 2026 - 16:35 • Henrique Cunha

D. Nuno Brás, bispo do Funchal e Vice-Presidente da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia (COMECE) sublinha a capacidade da Europa em gerir dificuldades.

A+ / A-

D. Nuno Brás diz que a Comissão dos Episcopados Católicos da União Europeia (COMECE) ainda não se pronunciou sobre as pretensões de Donald Trump em relação à Gronelândia, mas afirma em declarações à Renascença que é fundamental o respeito pelo direito internacional, e que “não admissível que um Estado possa ficar com um outro Estado”.

Em declarações à Renascença à margem da Jornada Nacional da Pastoral da Cultura, o bispo mostra-se confiante na capacidade da Europa “em reagir e em colocar travão a alguns pensamentos mais ou menos lunáticos de algumas pessoas”.

D. Nuno Brás admite que, por vezes, a reação não é imediata, e que “é importante percebermos que as instituições europeias não funcionam dessa forma”, mas depois, "quando funcionam, funcionam e habitualmente funcionam bem”, conclui.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 17 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João