Gronelândia. “Há que ter bastante confiança no bom senso e na capacidade da Europa”

17 jan, 2026 - 16:35 • Henrique Cunha
D. Nuno Brás diz que a Comissão dos Episcopados Católicos da União Europeia (COMECE) ainda não se pronunciou sobre as pretensões de Donald Trump em relação à Gronelândia, mas afirma em declarações à Renascença que é fundamental o respeito pelo direito internacional, e que “não admissível que um Estado possa ficar com um outro Estado”.
Em declarações à Renascença à margem da Jornada Nacional da Pastoral da Cultura, o bispo mostra-se confiante na capacidade da Europa “em reagir e em colocar travão a alguns pensamentos mais ou menos lunáticos de algumas pessoas”.
D. Nuno Brás admite que, por vezes, a reação não é imediata, e que “é importante percebermos que as instituições europeias não funcionam dessa forma”, mas depois, "quando funcionam, funcionam e habitualmente funcionam bem”, conclui.