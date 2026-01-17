Henrique Leitão: "Temos que nos familiarizar com a IA"

Num tempo marcado por rápidas transformações tecnológicas, a Inteligência Artificial suscita entusiasmo, inquietação e muitas interrogações. Em entrevista à Renascença, Henrique Leitão, investigador principal no Departamento de História e Filosofia das Ciências da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, distinguido com o Prémio Pessoa em 2024, analisa os desafios e os limites da Inteligência Artificial.

Nesta entrevista, aborda questões como o impacto no emprego, a adaptação das sociedades, os riscos de exclusão tecnológica e o papel das instituições — incluindo a Igreja — num mundo em acelerada mudança.

Afinal, a Inteligência Artificial vai provocar desemprego?

Bem, ninguém sabe, ninguém sabe. Estamos na situação de ter de descrever um fenómeno de enormes implicações e que vai ter enormes consequências. Temos de o descrever ao mesmo tempo que está a acontecer.

É como estar dentro de um furacão a tentar descrevê-lo. Isto é o que torna o exercício um bocadinho difícil, mas também apaixonante. O objetivo foi apenas deixar algumas ideias básicas, muito simples, mas que permitissem às pessoas analisar o que se passa e tentar adaptar-se rapidamente a uma realidade que está a mudar a grande velocidade.

E as pessoas estão a adaptar-se a esta realidade? Estão a adaptar-se bem?

É uma ótima pergunta. Não sei responder, mas é mesmo uma ótima pergunta, porque é essencial que as pessoas se adaptem. A primeira coisa que eu diria é que é preciso que as pessoas se familiarizem com estas novas tecnologias.

E isso supõe algum esforço. Familiarizarem-se para se darem conta do manancial de novas possibilidades que agora se abriu. Só depois disso é que podem perceber o que pode mudar. Tem de haver, antes de mais, uma familiarização.

Nos mais novos, acho que isso já está a acontecer naturalmente; nas pessoas mais velhas, menos. Não sei dizer se está tudo a acontecer da melhor forma, mas tem de ser uma preocupação, obviamente.

Mas corremos o risco de ter sociedades segmentadas: umas que circulam neste universo da Inteligência Artificial e outras que nem se aproximam, seja por medo, seja por desconhecimento?

Sim, como acontece com qualquer tecnologia. O domínio da tecnologia é mais uma possibilidade de fissão e de separação nas sociedades, mas, à partida, não é algo determinista. Isso não vai necessariamente acontecer.

Vai acontecer se não fizermos bem as coisas, não é? Portanto, o que é que as pessoas devem fazer? Devem estar, como digo, primeiro familiarizadas. Não vale a pena falar muito sobre o assunto se a pessoa não tem experiência direta.

O que se deve fazer é experimentar: ver as incríveis possibilidades que existem hoje, usar a tecnologia em inúmeros contextos, para tarefas diferentes, para projetos diferentes. Ver as enormes possibilidades de novidade, de aprendizagem, de melhoramento pessoal. É só quando a pessoa experimenta que começa a dar-se conta do enorme potencial.

Caso contrário, fica apenas como parceira de uma conversa geral, e não propriamente como protagonista de algo que está efetivamente a mudar.

E, sobretudo, inteirar-se da certeza de que a Inteligência Artificial está ao serviço do ser humano e não ao contrário?

Está ao serviço do que nós fizermos com ela. Não há razão para imaginar imediatamente um cenário negativo ou mau. Pode ser, de facto, um enorme benefício para a humanidade.

Obviamente, mais uma vez, como todas as tecnologias — e, neste caso, de forma particularmente aguda —, é preciso atenção aos perigos, às dificuldades e aos problemas que traz consigo. Mas toda a tecnologia os tem.

Os carros também provocam acidentes e é preciso ter cuidado. Aqui também é necessário esse cuidado, mas não há razão para pensar que o futuro será necessariamente sombrio, tal como não há razão para pensar que todos os problemas da humanidade ficarão resolvidos com isto.

E vamos ter uma Inteligência Artificial capaz de pensar?

Depende do que queremos dizer com “pensar”. Se quisermos dizer uma Inteligência Artificial capaz de reproduzir tarefas humanas, incluindo tarefas cognitivas, então acho que sim, e vamos ter grandes avanços nessa área.

Se a questão é saber se a máquina pensa realmente como um ser humano, eu diria que não. Mas, ainda assim, vamos ter grandes saltos na produção intelectual, em vários campos, porque pode ser uma ferramenta, um auxiliar, imensamente poderoso.

E como é que a Igreja pode potenciar a utilização da Inteligência Artificial?

Eu diria que não é propriamente essa a sua função. A Igreja acompanha a história do homem, a história da humanidade, e ajuda-a a compreendê-la. Não tem como tarefa potenciar o desenvolvimento tecnológico.

Isto é o que está a acontecer na história, e a Igreja acompanha, como faz com tudo o resto: com o seu saber, com o seu discernimento, com a sua experiência milenar, com o seu entendimento do que é o humano — alertando e ajudando.

O desenvolvimento e a potência são tarefas dos técnicos, dos cientistas, das pessoas envolvidas na vida normal. A Igreja acompanhará, como sempre acompanhou. Não penso que haja aqui algo de específico para a Igreja, nesse sentido.