Joana Carneiro: “Eu não vejo a IA como uma ameaça”

17 jan, 2026 - 17:34 • Henrique Cunha

A maestrina Joana Carneiro entende a Inteligência Artificial como “um instrumento útil”, que quando “bem regulamentado” pode ajudar na criação.

A+ / A-

Na Jornada Nacional da Pastoral da Cultura, Joana Carneiro refletiu sobre a “Direção Musical para além do Algoritmo”. A maestrina diz que “a música é um bom exemplo de muitas das fronteiras que a Inteligência Artificial ainda não consegue ultrapassar. Porque, a música tem a ver com a experiência humana de cidadania e de convivência das nossas emoções e de como nós tornamos prioritário aquilo que nos é importante”.

Joana entende, por outro lado que “estamos muito longe de conseguir substituir o exercício da cidadania e a construção de coisas boas em sociedade com a Inteligência Artificial”.

E embora já se tenha experimentado com sucesso a utilização do Robô na direção de uma orquestra, Joana Carneiro afirma que “a escuta e a gestão do silêncio e das nuances que a emoção e o pensamento e o intelecto humano podem trazer à música, por enquanto é ainda difícil que a IA consiga juntá-las com eficácia no tocar de uma orquestra”.

A maestrina não encontra por isso na IA uma ameaça à sua profissão, e entende que “bem direcionada, bem regulamentada e segura pode ser uma forma de nós criadores e recriadores de chegarmos mais além, sempre construindo qualquer coisa de bom e qualquer coisa de útil para o nosso mundo e para a criação”. “Pode ser um instrumento muito útil, mas a grande preocupação é que tem de ser vista com segurança e com a regulação devida para que seja canalizada da melhor forma”, acrescenta.

