"Leão XIV deve visitar mais um ou dois países", admite porta-voz dos bispos angolanos

“Como sabem, Angola é um país com muitos católicos e é uma grande alegria receber esta visita pastoral do Sumo Pontífice”, prossegue.

"Depois de termos tido o Papa São João Paulo II, em 1992, e o Papa Bento XVI, em 2009, é para nós motivo de grande alegria podermos ter neste ano a visita do Papa Leão”, afirma o prelado.

Em entrevista à Renascença, o bispo de Cabinda e porta-voz da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), D. Belmiro Chissengue, sublinha que " Angola é um país com muitos católicos " e revela que a Igreja já trabalha os preparativos desta visita pastoral que "muito honra os angolanos ".

Recebida a notícia, D. Belmiro diz que agora “é tempo de preparação" para receber Leão XIV "condignamente e, sobretudo, com essa atitude de fé e de esperança, mas também de um pastor que visita o seu rebanho”.

Nestas declarações à Renascença, no fim de semana em que o Papa recebe no Vaticano o Simpósio das Conferências Episcopais de África e Madagáscar, D. Belmiro diz que a data da viagem de Leão XIV a Angola irá ser anunciada em breve pelo Vaticano e revela ser provável que o Papa aproveite a sua deslocação a Angola visitar outros países.

"A data vai ser anunciada em tempo oportuno pelos competentes órgãos do Vaticano. Será o Vaticano a fazer esse anúncio da data, uma vez que o Papa, com certeza, irá fazer um périplo, e nesta altura, estarão a ser feitas as arrumações necessárias da sua agenda. Quer-me parecer que Leão XIV não se irá ficar apenas por Angola, vai visitar talvez mais alguns países, talvez mais um ou outro", adianta

De acordo com dados oficiais, dos mais de 36 milhões de habitantes contabilizados em Angola, mais de 15 milhões assumem-se como católicos.

Nestas declarações à Renascença, D. Belmiro recorda a forma como o Papa Bento XVI se referia a África "como o pulmão da Igreja Universal".

Leão XIV irá visitar um continente onde ainda subsistem diversas guerras. O porta-voz da CEAST diz que “a missão do Papa e da Igreja é essa busca incessante pela paz”.