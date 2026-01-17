Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 17 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Diocese Bragança-Miranda

Santuário de Santo Amaro de Vilarinho declarado Igreja Jubilar nos seus 300 anos

17 jan, 2026 - 23:05 • Olímpia Mairos

Ano Jubilar decorre entre janeiro de 2026 e janeiro de 2027, assinalando três séculos de história, fé e devoção no concelho de Bragança.

A+ / A-

O Santuário de Santo Amaro de Vilarinho, localizado na Paróquia de Espinhosela, Unidade Pastoral de São Bento, no concelho de Bragança, foi oficialmente declarado Igreja Jubilar por ocasião da celebração dos seus 300 anos, de acordo com decreto do bispo da Diocese de Bragança-Miranda, D. Nuno Almeida.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A distinção confere ao santuário um estatuto especial durante o Ano Jubilar, que decorre entre 17 de janeiro de 2026 e 17 de janeiro de 2027, período em que será promovido um conjunto de iniciativas religiosas e pastorais dirigidas aos fiéis da região e a todos os peregrinos.

A abertura solene do Ano Jubilar realizou-se este sábado, numa celebração presidida por D. Nuno Almeida, que contou com a presença do clero da Unidade Pastoral, numerosos fiéis e representantes de instituições civis. Num gesto simbólico, o bispo abriu a porta do santuário, assinalando oficialmente o início das comemorações jubilares.

Ao longo deste ano, os fiéis que se deslocarem ao Santuário de Santo Amaro de Vilarinho poderão obter a graça da Indulgência Plenária, mediante o cumprimento das condições estabelecidas pela Igreja. Está igualmente prevista a celebração mensal da Eucaristia, bem como a disponibilidade regular do sacramento da Reconciliação, promovendo-se um tempo especial de oração, conversão e renovação espiritual.

De acordo com a Diocese de Bragança-Miranda, a comemoração dos 300 anos do Santuário de Santo Amaro de Vilarinho “assume-se, assim, como um marco histórico e espiritual de grande significado para a comunidade local” e para toda a diocese, “convidando os fiéis a viverem este Ano Jubilar como um caminho de fé, esperança e misericórdia”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 17 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João