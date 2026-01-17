Santuário de Santo Amaro de Vilarinho declarado Igreja Jubilar nos seus 300 anos

O Santuário de Santo Amaro de Vilarinho, localizado na Paróquia de Espinhosela, Unidade Pastoral de São Bento, no concelho de Bragança, foi oficialmente declarado Igreja Jubilar por ocasião da celebração dos seus 300 anos, de acordo com decreto do bispo da Diocese de Bragança-Miranda, D. Nuno Almeida.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A distinção confere ao santuário um estatuto especial durante o Ano Jubilar, que decorre entre 17 de janeiro de 2026 e 17 de janeiro de 2027, período em que será promovido um conjunto de iniciativas religiosas e pastorais dirigidas aos fiéis da região e a todos os peregrinos.

A abertura solene do Ano Jubilar realizou-se este sábado, numa celebração presidida por D. Nuno Almeida, que contou com a presença do clero da Unidade Pastoral, numerosos fiéis e representantes de instituições civis. Num gesto simbólico, o bispo abriu a porta do santuário, assinalando oficialmente o início das comemorações jubilares.

Ao longo deste ano, os fiéis que se deslocarem ao Santuário de Santo Amaro de Vilarinho poderão obter a graça da Indulgência Plenária, mediante o cumprimento das condições estabelecidas pela Igreja. Está igualmente prevista a celebração mensal da Eucaristia, bem como a disponibilidade regular do sacramento da Reconciliação, promovendo-se um tempo especial de oração, conversão e renovação espiritual.

De acordo com a Diocese de Bragança-Miranda, a comemoração dos 300 anos do Santuário de Santo Amaro de Vilarinho “assume-se, assim, como um marco histórico e espiritual de grande significado para a comunidade local” e para toda a diocese, “convidando os fiéis a viverem este Ano Jubilar como um caminho de fé, esperança e misericórdia”.