​Leão XIV alerta para a crise humanitária em Africa

O Papa está preocupado com o aumento da violência em Africa, sobretudo, com “as grandes dificuldades que sofre a população do leste da República Democrática do Congo, forçada a fugir do seu próprio país, especialmente para o Burundi, devido à violência e à grave crise humanitária que estão a enfrentar”

Leão XIV pediu orações “para que, entre as partes em conflito, prevaleça sempre o diálogo para a reconciliação e a paz”.

Dirigindo-se, nesta manhã de domingo, aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro, o Santo Padre pediu também para se rezar pelas populações afetados pelas inundações na Africa meridional.

Antes da oração do Angelus, e a propósito do Evangelho de hoje, Leão XIV sublinhou o exemplo de João Batista, homem amado pelas multidões e temido pelas autoridades de Jerusalém. “Teria sido fácil explorar esta fama, mas ele não cede de forma alguma à tentação do sucesso e da popularidade. Diante de Jesus, reconhece a própria pequenez e abre espaço para a grandeza d’Ele”, disse.

O Papa pediu aos fieis para não se distraírem nem desperdiçarem tempo e energia à procura do que é apenas aparência, pois “a nossa alegria e grandeza não se baseiam em ilusões passageiras de sucesso e fama, mas em saber-nos amados e queridos pelo nosso Pai que está nos céus”.

A partir de hoje, no momento em que se inicia a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, Leão XIV também convidou todos a rezar e pela unidade visível entre todos os cristãos e a “reforçar, nestes dias, o empenho pela paz e pela justiça no mundo”