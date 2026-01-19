Ouvir
Cardeais dos EUA pedem que política externa respeite a dignidade humana

19 jan, 2026 - 19:36 • Catarina Magalhães

Perante os recentes conflitos na Venezuela, Ucrânia, Palestina e Gronelândia, três cardeais dos EUA apelam a uma “política externa genuína e moral" em que as ações militares devem ser vistas como último recurso.

Depois de Papa Leão XIV lamentar que "a guerra voltou a estar na moda", três cardeais dos Estados Unidos da América (EUA) pedem que a política externa norte-americana se baseie na paz e no respeito pela dignidade humana e liberdade religiosa, avançou esta segunda-feira a agência "Vatican News".

“O papel moral do nosso país na confrontação do mal em todo o mundo, na defesa do direito à vida e da dignidade humana, e no apoio à liberdade religiosa está tudo sob escrutínio”, escreveram.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Perante os recentes acontecimentos na Venezuela, Ucrânia, Palestina e Gronelândia, os cardeais Cupich, McElroy e Tobin recordaram o discurso do Papa a 9 de janeiro sobre o "Estado do Mundo" e pedem que a administração do Presidente norte-americano, Donald Trump, use uma bússola moral que proteja o direito à vida.

Papa ao corpo diplomático: “A guerra voltou a estar na moda"

Vaticano

Papa ao corpo diplomático: “A guerra voltou a estar na moda"

Perante os diplomatas acreditados no Vaticano, Leã(...)

Nesta rara conclusão conjunta, os cardeais norte-americanos apelaram, assim, a uma “política externa genuína e moral para a nossa nação”, expressando o seu desejo de construir “uma paz verdadeiramente justa e duradoura”.

Para além disto, consideram que as ações militares devem ser vistas como último recurso e não como um instrumento normal da política nacional.

“Procuramos uma política externa que respeite e promova o direito à vida humana, a liberdade religiosa e o reforço da dignidade humana em todo o mundo, especialmente através da assistência económica.”

Esta é a segunda declaração no espaço de dois meses em que membros da hierarquia católica dos EUA se manifestam contra a administração Trump, que muitos acreditam não estar a defender os princípios básicos da dignidade humana.

Saiba Mais
