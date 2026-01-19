Papa elogia Neocatecumenais e pede que testemunhem unidade

Leão XIV recebeu esta segunda-feira de manhã, em audiência, os responsáveis do Caminho Neocatecumenal, uma realidade eclesial espalhada pelos cinco continentes.

“Continuem em frente, na alegria e com humildade, sem se fecharem, como construtores e testemunhas de comunhão”, pediu-lhes o Papa, agradecendo a obra de evangelização e acompanhamento de pessoas e comunidades, muitas delas, em longínquas terras de missão.

“Um pensamento especial vai para as famílias aqui presentes, expressão da vossa aspiração missionária e daquele desejo que deve sempre animar toda a Igreja: anunciar o Evangelho ao mundo inteiro, para que todos conheçam Cristo”, disse o Santo Padre ao saudar o fundador desta realidade de igreja, Kiko Argüello, acompanhado por algumas famílias missionárias.

Ao reconhecer o preciso contributo do Caminho Neocatecumenal para a vida da Igreja, Leão XIV recordou, no entanto, que “os carismas devem ser postos sempre ao serviço do reino de Deus e da única Igreja de Cristo, na qual nenhum dom de Deus é mais importante que os outros”.

O Papa convidou os presentes a viverem o carisma do Caminho Neocatecumenal como testemunhas da unidade.

“A vossa missão é particular, mas não exclusiva; o vosso carisma é específico, mas só dá fruto em comunhão com os outros dons presentes na vida da Igreja; o bem que fazeis é grande, mas o seu propósito é permitir que as pessoas conheçam Cristo, respeitando sempre o percurso de vida e a consciência de cada pessoa”.

E acrescentou que “o anúncio do Evangelho, a catequese e as diversas formas de ação pastoral devem estar sempre isentas de formas de coação, rigidez e moralismo, para não suscitarem sentimentos de culpa e de medo em vez de libertação interior”.

Esta realidade eclesial nasceu em 1964, em Espanha, em bairros degradados, junto dos mais pobres e marginalizados.

Fundado por Kiko Arguello e Carmen Hernandez (falecida em 2016) este carisma foi reconhecido pelo Papa João Paulo II como uma das modalidades de iniciação cristã vivida em pequenas comunidades dentro de paróquias, destinada a redescobrir as riquezas do batismo, sobretudo, para os que desejam aprofundar a fé, para os que a perderam ou mesmo para os não batizados.

Em Portugal, as primeiras comunidades começaram em 1968 e, atualmente, estão espalhadas por mais de 100 paróquias.

O Caminho Neocatecumenal também tem Seminários diocesanos próprios - os "Redemptoris Mater” - com especial formação missionária que preparam presbíteros para a nova evangelização.