Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 19 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Papa elogia Neocatecumenais e pede que testemunhem unidade

19 jan, 2026 - 18:51 • Aura Miguel

Leão XIV agradeceu aos membros do Caminho Neocatecumenal a obra de evangelização e acompanhamento de pessoas e comunidades, muitas delas, em longínquas terras de missão.

A+ / A-

Leão XIV recebeu esta segunda-feira de manhã, em audiência, os responsáveis do Caminho Neocatecumenal, uma realidade eclesial espalhada pelos cinco continentes.

“Continuem em frente, na alegria e com humildade, sem se fecharem, como construtores e testemunhas de comunhão”, pediu-lhes o Papa, agradecendo a obra de evangelização e acompanhamento de pessoas e comunidades, muitas delas, em longínquas terras de missão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Um pensamento especial vai para as famílias aqui presentes, expressão da vossa aspiração missionária e daquele desejo que deve sempre animar toda a Igreja: anunciar o Evangelho ao mundo inteiro, para que todos conheçam Cristo”, disse o Santo Padre ao saudar o fundador desta realidade de igreja, Kiko Argüello, acompanhado por algumas famílias missionárias.

Ao reconhecer o preciso contributo do Caminho Neocatecumenal para a vida da Igreja, Leão XIV recordou, no entanto, que “os carismas devem ser postos sempre ao serviço do reino de Deus e da única Igreja de Cristo, na qual nenhum dom de Deus é mais importante que os outros”.

O Papa convidou os presentes a viverem o carisma do Caminho Neocatecumenal como testemunhas da unidade.

“A vossa missão é particular, mas não exclusiva; o vosso carisma é específico, mas só dá fruto em comunhão com os outros dons presentes na vida da Igreja; o bem que fazeis é grande, mas o seu propósito é permitir que as pessoas conheçam Cristo, respeitando sempre o percurso de vida e a consciência de cada pessoa”.

E acrescentou que “o anúncio do Evangelho, a catequese e as diversas formas de ação pastoral devem estar sempre isentas de formas de coação, rigidez e moralismo, para não suscitarem sentimentos de culpa e de medo em vez de libertação interior”.

Esta realidade eclesial nasceu em 1964, em Espanha, em bairros degradados, junto dos mais pobres e marginalizados.

Fundado por Kiko Arguello e Carmen Hernandez (falecida em 2016) este carisma foi reconhecido pelo Papa João Paulo II como uma das modalidades de iniciação cristã vivida em pequenas comunidades dentro de paróquias, destinada a redescobrir as riquezas do batismo, sobretudo, para os que desejam aprofundar a fé, para os que a perderam ou mesmo para os não batizados.

Em Portugal, as primeiras comunidades começaram em 1968 e, atualmente, estão espalhadas por mais de 100 paróquias.

O Caminho Neocatecumenal também tem Seminários diocesanos próprios - os "Redemptoris Mater” - com especial formação missionária que preparam presbíteros para a nova evangelização.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 19 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João