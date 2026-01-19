Ouvir
Papa reza pelas vítimas do acidente ferroviário de Córdoba

19 jan, 2026 - 11:33 • Henrique Cunha

Leão XIV enviou telegrama de condolências a D. Luis Javier Argüello García, arcebispo de Valladolid e presidente da Conferência Episcopal de Espanha.

O Papa Leão XIV mostra-se profundamente consternado com a trágica notícia do acidente ferroviário de Córdoba, que provocou 39 mortos e mais de uma centena de feridos.

Num telegrama enviado D. Luis Javier Argüello García, arcebispo de Valladolid e presidente da Conferência Episcopal Espanhola, o Papa Leão XIV, manifesta-se "profundamente consternado com a trágica notícia do acidente ferroviário em Adamuz, Córdoba, que resultou em inúmeras mortes e feridos”, e “oferece orações pelo eterno descanso dos falecidos".

Na mensagem assinada pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, Sua Santidade "expressa as suas sinceras condolências aos familiares das vítimas”, a que junta “palavras de consolo, profunda preocupação e votos de uma rápida recuperação aos feridos."

O Papa deixa ainda palavras de encorajamento às equipes de resgate, insitando-as a "perseverarem nos esforços de socorro e assistência".

O Santo Padre concede a todos, pela intercessão de Nossa Senhora do Pilar, "a consoladora Bênção Apostólica, como sinal de esperança no Senhor Ressuscitado".

