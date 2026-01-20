Cáritas de Maputo lança campanha de recolha de apoios para vítimas das cheias em Moçambique

O arcebispo de Maputo, D. João Carlos Nunes, publicou mensagem aos fiéis cristãos “por ocasião das cheias que afetam” o país.

O bispo dirige “uma palavra de solidariedade, proximidade e de esperança”, neste momento “particularmente doloroso da vida” do país, “marcado pelas fortes chuvas, temporais e destruição de habitações, sobretudo na região sul”.

D. João Carlos sublinha na sua mensagem que “este não é tempo de acusações estéreis, nem de discursos que dividem, como tantas vezes vemos na imprensa e nas redes sociais”, mas é antes “um tempo de compromisso e de gestos concretos de amor e solidariedade”.

Neste contexto, o arcebispo de Maputo dá a conhecer que a Cáritas diocesana já “está a levar a cabo uma campanha de recolha de apoios, contando com a generosidade de cristãos e de todas as pessoas de boa vontade, com o objetivo de mitigar o sofrimento de tantas famílias atingidas”.

“Trata-se de um sinal concreto de uma fé que se faz próxima e solidária”, refere o prelado.

De acordo com as últimas informações, as cheias em Moçambique, que deixaram mais de 40 por cento da província de Gaza submersa, já provocara 112 mortes.

Entretanto, O Observatório do Meio Rural (OMR), Organização Não-Governamental (ONG) moçambicana, alertou esta terça-feira para a "fome aguda" e desemprego nos próximos meses, na região sul do país, face à destruição dos campos agrícolas e perda de gado devido às inundações.