Vaticano

Leão XIV pede solidariedade inclusiva para os doentes

20 jan, 2026 - 14:28 • Aura Miguel

A mensagem parte do episódio evangélico sobre “o bom Samaritano”, para sublinhar que a compaixão e a misericórdia para com os necessitados não pode reduzir-se a um mero esforço individual.

“A compaixão do samaritano: amar carregando a dor do outro” é o tema da Mensagem do Papa para o 34.º Dia mundial do Doente (11 de fevereiro 2026) que, este ano, será celebrado em Chiclayo, a antiga diocese de Robert Prevost, no Peru.

A Mensagem parte do episódio evangélico sobre “o bom Samaritano”, para sublinhar que a compaixão e a misericórdia para com os necessitados não pode reduzir-se a um mero esforço individual, mas implica “uma relação com o irmão necessitado, com aqueles que cuidam dele e, fundamentalmente, com Deus, que nos oferece o seu amor.”

Dividido em três partes, o texto valoriza “o dom do encontro e a alegria de oferecer proximidade e presença”, e defende a “missão partilhada no cuidado dos doentes” e a importância do amor a Deus, “para nos encontrarmos a nós mesmos e ao próximo”.

Leão XIV recorda a sua experiência como missionário e bispo no Peru, constatando como muitas pessoas partilham a misericórdia e a compaixão ao estilo do samaritano e do estalajadeiro. “Familiares, vizinhos, profissionais e agentes pastorais da saúde e tantos outros que param, se aproximam, curam, carregam, acompanham e oferecem o que têm, dando à compaixão uma dimensão social”, sublinha.

O Santo Padre cita com frequência algumas mensagens dos Papas anteriores e deseja “vivamente” que nunca falte no estilo de vida cristão “esta dimensão fraterna, ‘samaritana’, inclusiva, corajosa, comprometida e solidária, que tem a sua raiz mais íntima na nossa união com Deus, na fé em Jesus Cristo”. Só assim, conclui Leão XIV, “poderemos realmente entregar-nos em favor de todos os que sofrem, especialmente dos nossos irmãos doentes, idosos e aflitos”.

Tópicos
Saiba Mais
