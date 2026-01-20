Patriarca defende que a Europa “só reencontrará a sua alma se colocar no centro a pessoa humana”

20 jan, 2026 - 21:47 • Ana Catarina André
O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, considera que a nova versão Carta Ecuménica, apresentada esta segunda-feira, na Universidade Católica, em Lisboa, é “um contributo indispensável para uma Europa que só reencontrará a sua alma se colocar no centro a pessoa humana e a sua vocação à comunhão”.
Para que tal aconteça, diz o bispo, é preciso "reconhecer de forma irrenunciável as origens cristãs da própria Europa, pois é na fé e na ética judaico-cristã que se burilaram os valores que hoje se querem defender”.
Na sessão promovida pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) e pelo Conselho Português de Igreja Cristãs (COPIC), o patriarca disse que o documento que junta católicos e cristãos de outras igrejas é “um dos fundamentos mais sólidos para a construção de uma paz duradoura”.
D. Rui Valério lembrou, no seu discurso, que “os caminhos de entendimento entre as Igrejas e entre as religiões” são hoje basilares "para a construção de uma paz duradoura e de compromissos sociais verdadeiramente humanos”.
Em declarações aos jornalistas à margem do encontro, disse que a Carta Ecuménica 2025 – assinada em Roma, em novembro pela Conferência das Igrejas Europeias (CEC) e pelo Conselho das Conferências Episcopais da Europa (CCEE) – fomenta, entre vários temas, “uma maior consciencialização do drama, do crime, que os incêndios constituem”. “É uma chaga que infelizmente só é notícia no Verão. [É preciso] fazer mais pela nossa floresta, pela nossa natureza”, afirmou, acrescentando que este é um dos exemplos, no âmbito ecológico, em que o documento tem uma aplicação concreta.
O evento, que teve lugar na Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, contou com a presença de D. Jorge Pina Cabral, bispo da Igreja Lusitana, de Comunhão Anglicana. Questionado pelos jornalistas sobre os líderes políticos que invocam Deus para legitimar as suas ações, o também presidente da COPIC defendeu que “ninguém se pode assumir como seguidor de Jesus Cristo com discursos de ódio, com discursos de divisão, com discursos de xenofobia”.
“Isso é profundamente contrário à pessoa, à vida de Jesus Cristo e ao seu ministério, tal como contra os valores do próprio Evangelho. Portanto, a prática é aquilo que permite discernir a efetiva convicção de fé da pessoa, que, muitas vezes, vem a público justificar a sua ação através de determinadas pertenças religiosas. As igrejas não se podem deixar instrumentalizar e têm que ser claras também nesse discurso”, garantiu.
ENTREVISTA RENASCENÇA/ECCLESIA
Na apresentação, o bispo da Igreja Lusitana disse, ainda, que no atual contexto português “assume particular importância a defesa da dignidade humana e a proteção dos migrantes", destacando, também, "a promoção da liberdade de expressão e o evitar da polarização, a valorização do papel dos jovens e a sua integração na sociedade, a proteção da mulher e a defesa das vítimas de violência doméstica, o cuidado pela criação de Deus, a reflorestação das áreas ardidas e a promoção do diálogo antirreligioso”.
Além do patriarca de Lisboa e do bispo da Igreja Lusitana, a sessão contou, ainda, com a presença de Sandra Reis, presidente da Igreja Evangélica presbiteriana de Portugal, de Sifredo Teixeira, bispo da Igreja Evangélica Metodista, e do padre Peter Stilwell, responsável pelo Departamento das Relações Ecuménicas e do Dialogo Inter-religioso, do Patriarcado de Lisboa. No final, Carmo Diniz, diretora executiva da Caritas de Lisboa, e a diácona Nívia Ivette Nuñez de La Paz, da Missão Lusitana Maria de Magdala, na Praia de Mira, apresentaram o trabalho que as respetivas instituições desenvolvem no apoio aos mais frágeis.