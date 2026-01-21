Arcebispo norte-americano contra invasão da Gronelândia

Os Estados Unidos não devem anexar a Gronelândia pela força, defende o arcebispo norte-americano Timothy Broglio, e poderá ser “moralmente aceitável” um militar desobedecer a ordens “moralmente questionáveis”.



Em entrevista à BBC, divulgada no domingo, o responsável pela Conferência dos Bispos Católicos dos EUA considerou que não parece razoável que a Administração Trump ataque e ocupe a Gronelândia, território governado pela Dinamarca, um aliado da NATO.

“Uma coisa seria se o povo da Gronelândia quisesse ser anexado — isso seria uma situação diferente”, afirmou Broglio. “Mas tomá-la pela força, quando já existem tratados que permitem uma instalação militar norte-americana na Gronelândia? Não parece necessário.”

E deve um militar contrariar ordens “moralmente questionáveis” contrárias à sua consciência? O arcebispo católico admite que pode ser “moralmente aceitável”.

Na entrevista à BBC, Timothy Broglio, responsável pelo acompanhamento pastoral dos membros das Forças Armadas dos EUA, disse recear que alguns militares possam vir a ser colocados em situações em que recebam ordens consideradas “moralmente questionáveis”.

Timothy Broglio, que preside também à Conferência dos Bispos Católicos dos EUA, afirmou que “seria moralmente aceitável desobedecer a essa ordem, mas isso poderá colocar o indivíduo numa situação insustentável, e é isso que me preocupa”.